Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Apocalipse, entre as novelas religiosas da Record exibidas até aqui, está sendo aquela com maior presença da Igreja Universal, e não por acaso os tantos fuzilamentos que o catolicismo vem recebendo em praticamente todos os seus capítulos.

Uma bandeira levantada, sem qualquer pudor e tamanha ostensividade, a ponto de surpreender e desacorçoar boa parte da equipe que faz parte dela.

Ingerência que, além do fanatismo nada disfarçado, tem violentado o próprio trabalho de Vivian de Oliveira, a autora responsável, que está assistindo no ar passagens, falas e cenas que ela nunca escreveu.

Se já não bastassem todos os horários usados pela IURD em suas emissoras e nas tantas outras em que aparece como concessionária, agora ela se faz valer também das novelas – e em Apocalipse muito mais – como novo palco das suas pregações.

O ataque à igreja católica, como vem acontecendo, é também um ataque a 64,8% da população ou a 123 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE.

TV Tudo

Rede social

No Twitter, uma fã escreveu ao William Bonner:

– eu estava assistindo Apocalipse e só agora vim ver o Jornal Nacional. Perdi alguma coisa?

E ele: sim. Perdeu tempo.

Fim de ano

Fábio Porchat e Sabrina Sato serão os apresentadores do especial Família Record, com exibição em duas partes, dias 19 e 21 de dezembro, às 22h30.

É o já tradicional programa de fim de ano da emissora, com troca de presentes entre os principais nomes, brincadeiras, música e outros do gênero.

Casos de exceção (1)

Nesta edição do Família Record, Xuxa e Buddy Valastro farão participação, via link, direto de Nova York.

Ela, em período de férias; ele, porque mora nos Estados Unidos.

Casos de exceção (2)

Ao que tudo indica, poucos programas deverão ser produzidos pela própria Record no ano que vem.

Entre as exceções, os de Rodrigo Faro e Geraldo Luis.

Macaquice

Houve um esforço da Band para transmitir, ao vivo, jogos da Liga de Basquete, nas tardes de sábado.

Só que existe a necessidade de melhorar a qualidade do evento. A pobreza é absoluta. Além do jogo, não há nada que possa atrair a atenção do torcedor que vai ao ginásio ou para aquele que assiste na televisão.

Olha só

Porque a NBA, a liga americana proibiu a televisão de lá de captar a palavra dos técnicos nas pedidas de tempo, a nossa LNB – Liga Nacional de Basquete – fez a mesma coisa.

Só que lá tem os Dj com sobe som e as cheerleaders coreograficamente preenchendo esse tempo. Aqui não.

Retaguarda

Nesta sexta-feira, sorteio da Copa da Rússia, além do repórter André Galvão, direto do Kremlin, a Band vai montar uma mesa aqui no Brasil para analisar a formação dos grupos e primeiros jogos.

Escalados: Milton Neves, Téo José, Neto, Oliveira Andrade e Denílson no estúdio.

Três em um

O editor que a Record “suspendeu” por três dias, envolvido na questão do assédio, ficou só um em casa, segunda-feira, afastado das suas funções.

Na terça, ele já operou normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Divisão perigosa

Interessante verificar como caso do assédio dividiu as mulheres da Record.

Enquanto um grupo, liderado por várias senhoras, algumas bastante conhecidas, saiu em defesa do principal envolvido, outras, na mesma redação, estão inconformadas até agora com o que consideram “frouxidão” da emissora em tratar certos assuntos.

Nome forte

Caio Carvalho, depois de cuidar da empresa de eventos e ainda estar à frente do Arte 1, no Grupo Band, foi agora escolhido para ser o diretor da TV Bandeirantes – São Paulo.

Caito é conhecido e respeitado pela sua maneira cuidadosa de enfrentar e administrar as mais diferentes questões.

Bate – Rebate

· Saída do Marcelo Meira da Band já é lamentada por muitos dos funcionários de lá…

· … E mais especialmente pelo pessoal de vídeo. Todos foram pegos de surpresa…

· … No caso de alguns, a ficha não caiu até agora.

· De cinema o encerramento do capítulo de O Outro Lado do Paraíso na terça-feira…

· … Além do nível de tensão na cena final, deixou todo um suspense para o dia seguinte.

· A Fazenda, atualmente em cartaz, como elenco de um reality show, teve um dos melhores grupos formados até agora…

· … Se não está alcançado o sucesso desejado, com toda certeza, não é por causa dos seus participantes.

· Ontem, em comunicado, a Globo informou que Bruno Bernardes passa a substituir Luizinho Nascimento na direção do Fantástico…

· … Brilhante o texto de Ali Kamel, falando da saída de um e chegada do outro.

· Nesta quinta, a partir das 22h30, na Cultura, o programa Cartão Verde recebe o técnico do São Paulo, Dorival Júnior.

C´est fini

Stella Miranda, Marco Luque e Welder Rodrigues serão os mestres de cerimônias do Mobilize!, evento de retrospectiva social da Globo, que acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no Teatro da Faap, em São Paulo.

Com o tema A Força da Palavra, o espetáculo prestará homenagem aos bastidores da TV, e o trio será responsável por fazer as conexões entre os cinco blocos temáticos – Educação, Sustentabilidade, Esporte/Qualidade de Vida, Juventude e Direitos Humanos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

