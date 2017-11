O argentino viu sua equipe protagonizar uma virada épica e empatar com o Liverpool em 3 a 3 em uma partida da Liga dos Campeões

Por Redação, com Reuters – de Madri:

O argentino Eduardo “Toto” Berizzo, técnico do Sevilla, foi diagnosticado com um câncer de próstata, informou o time espanhol nesta quarta-feira.

– Os serviços médicos do Sevilla FC informam que o treinador da equipe principal, Eduardo Berizzo; foi diagnosticado com um adenocarcinoma de próstata – disse o clube em um comunicado objetivo no qual expressou seu apoio máximo ao técnico.

– Os exames futuros permitirão decidir os passos a seguir quanto ao seu tratamento – acrescentou o Sevilha; que não detalhou se o profissional abandonará o trabalho enquanto se trata.

O argentino viu sua equipe protagonizar uma virada épica e empatar com o Liverpool em 3 a 3 em uma partida da Liga dos Campeões na segunda-feira, e vários veículos de imprensa disseram que ele comunicou sua doença a seus jogadores no intervalo do jogo, quando o Sevilla perdia de 3 a 0.

Após o confronto, o meio-campista Ever Banega disse aos repórteres: “Tínhamos que sair com outra atitude; pela torcida que nos ampara sempre e também pelo mestre, que reverteu a situação. Ele é o expoente máximo de todos, nos leva pelo bom caminho, estamos com ele até o fim.”

Liga Europa

Berizzo entrou no Sevilla em junho depois de treinar por três anos o Celta Vigo; que chegou à semifinal da Liga Europa sob seu comando.

O técnico, de 48 anos, estreou na função no Estudiantes de La Plata de seu país em 2011; e mais tarde dirigiu o chileno O‘Higgins por duas temporadas e meia, conquistando a liga local e uma Supercopa do Chile.

Curtir isso: Curtir Carregando...