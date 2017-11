Segóvia era adido da Polícia Federal na África do Sul até poucos meses atrás. Ele estava sem cargo no momento. O delegado, tem um bom relacionamento pessoal com Leandro Daiello.

Por Redação – de Brasília

O presidente de facto, Michel Temer, oficializou nesta quarta-feira a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, pelo delegado Fernando Segóvia, ex-superintendente da PF no Maranhão. O Ministério da Justiça confirmou em nota a troca do diretor-geral.

“O Ministério da Justiça comunica que o senhor presidente da República escolheu nomear o delegado Fernando Segóvia como novo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal”, diz o texto, em que o ministro da Justiça, Torquato Jardim, ainda agradece o trabalho de Daiello.

Mudança

Segóvia era adido da PF na África do Sul até poucos meses atrás. Ele estava sem cargo no momento. O delegado tem um bom relacionamento pessoal com Daiello; mas não era do grupo mais próximo ao atual diretor-geral. Ele dedicou os meses de sua volta ao Brasil para trabalhar pela indicação; inclusive com relações políticas.

Ex-superintendente no Maranhão, Segóvia desenvolveu um bom relacionamento com o grupo peemedebista do ex-presidente José Sarney. Uma fonte acompanhou a movimentação do delegado e notou que a troca de comando na PF estava sendo negociada desde o início do governo Temer; mas se intensificou quando Torquato assumiu o ministério. Já de início o ministro deu a entender que a mudança seria feita.

O nome preferido de Daiello — e também de Torquato — era do número 2 do atual diretor-geral, Rogério Galloro. Segóvia, no entanto, também era um dos nomes que corria nos corredores da PF.

Fiador

Há cerca de dois meses, o ministro chegou a anunciar que Daiello ficaria no cargo. No entanto, a pressão pela troca cresceu nas últimas semanas. De acordo com uma fonte, Daiello — que não está em Brasília — foi pego de surpresa pelo anúncio.

Mais longevo diretor-geral da PF, Daiello foi beneficiado pelo temor dos governos, tanto de Dilma quanto, inicialmente, de Temer, de parecer que estariam tentando interferir nas investigações tocadas pela corporação, especialmente a operação Lava Jato.

Daiello era visto externamente como um fiador da operação, apesar de, dentro da própria PF, não ser tratado desta maneira e ter sua liderança bastante questionada. Segóvia foi apresentado formalmente nesta quarta a Temer, acompanhado de Torquato. Logo após o rápido encontro, o Ministério da Justiça divulgou a nota oficializando a mudança.

