As declarações de Temer, vêm depois de o Palácio do Planalto divulgar uma longa nota desqualificando a delação premiada do empresário Lúcio Funaro

Por Redação, com Reuters – de Brasília:

O presidente de facto Michel Temer negou em entrevista à Band TV estar preocupado com a possibilidade de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, oferecer uma segunda denúncia contra ele e afirmou que, se acontecer, tem certeza de que a denúncia será inepta.

– Não temo (uma nova denúncia), não. Primeiro, eu tenho a mais absoluta convicção de que se vier, será uma singeleza e; para não dizer, de uma inépcia tão grande, eu não tenho nenhuma preocupação, primeiro ponto – disse o presidente de facto na entrevista que foi ao ar na noite de sábado.

– Segundo ponto, isso será cuidado pelo meu advogado. Terceiro ponto, estou muito bem despreocupado em qualquer hipótese de denúncia; não tenho nenhuma preocupação e estou preocupado em levar o Brasil adiante, que é o que estamos fazendo – acrescentou.

As declarações de Temer, que está em viagem oficial à China; vêm depois de na sexta-feira o Palácio do Planalto divulgar uma longa nota desqualificando a delação premiada do empresário Lúcio Funaro; que deve ser usada por Janot como base de uma nova denúncia contra o presidente de facto.

A delação de Funaro, apontado como um operador ligado ao PMDB no esquema de corrupção investigado pela operação Lava Jato; está nas mãos do ministro Edson Fachin; do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da Lava Jato na corte, para que ele decida se homologa ou não o acordo.

