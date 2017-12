Presidente determina que mais de 9,2 mil quilômetros quadrados em Utah deixem de ser reserva ambiental, revertendo decisões dos democratas Obama e Clinton. Ambientalistas e povos indígenas entram na Justiça

Por Redação, com DW – de Washington:

O presidente Donald Trump, anunciou nesta nesta terça-feira a maior redução de reservas protegidas da história dos Estados Unidos ao determinar o corte de mais de 9,2 mil quilômetros de duas áreas ambientais em Utah, o que corresponde a quase metade da área de proteção no estado.

– Vim para Utah para adotar uma medida histórica de reverter o excesso federal e restaurar os direitos dos cidadãos sobre essa terra – disse Trump em Salt Lake City. A medida foi duramente criticada por ambientalistas e elogiada por políticos conservadores.

O anúncio foi feito após meses de análises por parte do Departamento do Interior; depois de o presidente ordenar em abril a identificação de 27 monumentos nacionais; áreas de proteção criadas por ex-presidentes, que deveriam ser anuladas ou diminuídas para que os governos regionais possam reaver o controle sobre esses territórios.

A extensa área de proteção criada pelo ex-presidente Barack Obama em Bears Ears em 2016 foi reduzida em cerca de 85%. O território protegido de Grand Staircase-Escalante, um parque protegido em 1996 pelo ex-presidente Bill Clinton, diminuiu quase 46%.

Ambas são monumentos nacionais, nome dado a áreas terrestres ou marinhas de proteção que podem ser criadas por meio de ordem presidencial; sem a necessidade de aprovação do Congresso, como ocorre no caso dos parques nacionais; segundo a chamada Lei de Antiguidades de 1906.

Obama e Clinton

Trump avalia que Obama e Clinton abusaram dessa lei em prejuízo dos habitantes de Utah. “Esses abusos da lei deram um enorme poder a burocratas em terras distantes; às custas do povo que verdadeiramente vive e trabalha aqui”, disse o presidente.

– Algumas pessoas acham que os recursos naturais de Utah deveriam ser controlados por um punhado de burocratas muito distantes; localizados em Washington. Sabe de uma coisa? Eles estão errados – afirmou Trump.

A intenção de Washington é facilitar o uso público de estradas nesses locais, além de promover a “caça e a pesca saudáveis”, afirmou o secretário norte-americano do Interior, Ryan Zinke.

O Grand Staircase-Escalante será reduzido de quase 8,1 mil quilômetros protegidos para 4.050 mil, divididos em três áreas. O local possui jazidas de carvão. Mas Zinke negou qualquer relação entre a redução da área de proteção com os interesses do setor de energia. A área protegida em Bears Ears passará de 6.075 quilômetros quadrados para apenas 817. O território protegido será dividido em duas regiões isoladas.

Várias organizações ambientais criticaram a medida. O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, o Centro para a Diversidade Biológica, o Sierra Club e outros grupos entraram com processos na Justiça para tentar impedir a redução das áreas de proteção em Utah.

As cinco tribos que pressionaram o governo de Obama para conseguir a proteção federal de Bears Ears também entraram com processos na Justiça contra o governo federal para manter o status de proteção da área. O local é considerado sagrado para os povos Navajo, Hopi, Pueblo of Zuni, Ute Mountain e Ute Indians.

Já os políticos republicanos que se opuseram à decisão de Obama em Bears Ears festejaram a medida. “O presidente Trump nos ouviu. Não somos um estado menor”, afirmou o republicano Greg Hughes, líder da Câmara dos Representantes de Utah.

