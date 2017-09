A pedido da professora, um antes e depois na vida de todos. Pós-digital, a maioria dessas pessoas passou a zapear outros canais e tomar conhecimento de alguns

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Com prazer e uma frequência bem regular, os titulares deste espaço são procurados por estudantes das diferentes áreas de Comunicação, interessados em entrevistas sobre temas específicos ou para realizar trabalhos de conclusão de curso, o TCC.

Que no fim, sempre vira uma troca de figurinhas bastante proveitosa. Se, de um lado, acaba sendo uma ocasião para passar um pouco da experiência vivida, também é uma oportunidade das mais proveitosas para tomar contato com novas maneiras de ver e pensar tudo que existe por aí.

Rodrigo Lima, estudante de Rádio e TV, aí já numa situação diferente, nos apresentou um relato dos mais interessantes que foi a sua experiência de acompanhar 20 famílias, cadastradas nos planos sociais do governo, que acabaram de receber o conversor da TV digital. Todas da periferia de São Paulo e televisores de tubo.

A pedido da professora, um antes e depois na vida de todos. Pós-digital, a maioria dessas pessoas passou a zapear outros canais e tomar conhecimento de alguns. Apenas 6 famílias, por exemplo, sabiam da existência da Rede TV! e só 3, da TV Gazeta. Mesmo estimulados durante 10 dias pelos estudantes a realizar novas buscas, a maioria absoluta continuou preferindo a Globo no todo, os programas policiais da Record e os de auditório do SBT. Entre outras conclusões.

Um trabalho que, estendendo a todo território nacional, as TVs devem começar a se preocupar em fazer.

TV Tudo

Confidencial

Até pela necessidade do momento, tudo leva a crer que, muito em breve, teremos nova troca de cadeiras na direção da Bandeirantes.

O trabalho do Diego Guebel, no comando do Artístico e Programação, já não é unanimidade na casa. Ao contrário. Entre as principais críticas a ele, o fato de gastar muito em alguns poucos produtos e esquecer os demais.

Também tem outra

Mais interessado do que nunca, o dono, Johnny Saad, passou a ouvir pessoas de outros diferentes setores da emissora, para ter uma ideia melhor da situação como um todo.

A divisão da Band, em duas, São Paulo e rede, é um processo que ele quer ver funcionando o mais rápido possível.

E mais…

Ainda no decorrer deste ano, sem esperar pelo próximo, alguns ajustes importantes serão feitos na grade de programação, até como tentativa de buscar um dinheiro novo no mercado.

A Band, hoje uma TV que perdeu a identidade, está em vias, inclusive, de iniciar uma volta ao passado e se reaproximar do público que perdeu, para isso reativando valores que sempre foram importantes e apresentaram bons resultados.

Caminhando

Depois das externas no Rio de Janeiro, o chamado “núcleo da Glória Pires” gravou em estúdio pela primeira vez, na quinta-feira, para O Outro Lado do Paraíso, substituta de A Força do Querer.

Ainda não existem previsões sobre gravação em cidade cenográfica, mas a estreia segue definida para 23 de outubro.

Mais um cuidado

Como já dito há pouco tempo, após o vazamento das imagens quentes de Grazi e Rafael Cardozo por ocasião de O Outro Lado, a Globo resolveu adotar uma série de medidas para evitar a ação de paparazzi, porque o “estrago” foi muito forte.

Como outra novidade, fica proibida a divulgação (nomes de parques, praias…) dos locais de futuras gravações de novelas, séries, superséries e outras.

Diante disso…

Para aquele pessoal ligado 24h em rede social, que gosta de postar até pensamento, vai ser um tormento.

A propósito, a internet deve ser vista apenas como um meio, não a causa dos tantos abutres espalhados e que só torcem pelo mal do próximo. No caso do Marcelo Rezende, por exemplo, o número de pessoas desprezíveis atingiu números absurdos.

Lançamentos

Deus Salve o Rei, substituta de Pega Pega na Globo, vai apresentar caras novas e por aí podemos destacar alguns valores de São Paulo, como Lieser Touma, Daniel Warren, Giovani Di Lorenzo e Vinicius Calderon, além de Dayse Posato, do Rio.

Também estão sendo fechadas algumas participações especiais na novela, casos de Renata Dominguez e Caco Ciocler.

Olhar interior

Depois de Tocantins, cenário da próxima novela das nove O Outro Lado do Paraíso, a Globo segue visitando outras importantes regiões do país para gravação de novos trabalhos.

Paraíba, por exemplo, está confirmada como uma das locações de Onde Nascem os Fortes, próxima supersérie.

Teatro

Com produção de Cláudia Raia e direção de Jarbas Homem de Melo, estreia dia 12 de outubro no Teatro das Artes do shopping Eldorado, em São Paulo, o espetáculo Fala Sério, Gente, baseado em livros de Thalita Rebouças.

No palco, um musical sobre as dores e delícias de ser adolescente.

Apocalipse

A Record vai iniciar as gravações internacionais de Apocalipse em Nova York, em outubro, e logo depois a equipe viaja para Roma.

Na lista de embarque, Guilherme Winter, Juliana Knust e Mauricio Pitanga, entre outros.

Bate – Rebate

· Nesta segunda-feira a Globo exibiu o último capítulo de Os Dias Eram Assim, com uma das melhores audiências das produções de dramaturgia da Globo nesta faixa de horário.

· Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia na Record, entrou em rápidas férias no programas. Volta dia 25.

· Merece ser acompanhado e destacado o trabalho do comentarista Carlos Eduardo Lino no SporTV…

· … Tanto nas transmissões como nos programas que participa…

· … Comedido, transparente e isento.

· Acontece nesta segunda-feira no shopping Iguatemi, em SP, a pré-estreia da comédia Divórcio, com Camila Morgado e Murilo Benício.

· No domingo, Xuxa foi entrevistada, ao vivo, direto dos estúdios da Record – RJ pelo programa Por El Mundo, da Argentina Telefe…

· … E nesta noite, o “Dancing Brasil dela, Xuxa, faz a semifinal. Duas duplas serão eliminadas.

· Não lembro de outra tão interessante, mas com toda certeza a atual é uma das melhores fases do Porchat na Record…

· … Mesmo, em algumas ocasiões não recebendo convidados tão badalados, ele faz o programa. Craque.

C´est fini

Depois de despachar na semana passada as equipes técnica e de produção, a Band começa a embarcar nesta segunda o elenco do reality Exathlon rumo à República Dominicana.

Todos acomodados num dos mais sofisticados resorts de lá. Curioso é que os participantes irão receber da produtora turca, que não é cadastrada como empresa no Brasil. Cada uma.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

