Por João Henrique

Se engana quem pensa que eu o maior rio do mundo de água quente está na Grécia. Com 12 quilômetros de extensão, o Rio Quente, localizado na cidade do mesmo nome, fica a 27 km de Caldas Novas, em Goiás. Com temperatura de 26 graus, o rio passa por hotéis e resorts com piscinas naturais, praias artificiais e parque de águas quentes.

A nascente do Rio Quente está no Parque das Fontes, dentro do complexo Rio Quente Resorts. Logo abaixo se forma o lago Hot Park, onde se pratica o mergulho ecológico.

No Rio Quente Resort você encontra toda a estrutura, sem precisar de deixar o espaço para dar um mergulho. Além da localização privilegiada, o resort é um complexo que abriga vários hotéis e oferece infraestrutura de piscinas, café, sorveteria e uma ampla área verde.

Outra opção de ter acesso ao rio é pelo camping Esplanada, onde é possível acampar com barracas ou trailers ao preço de R$ 60 por pessoa. O camping tem capacidade para mais de 100 barracas, estrutura para Trailer e Motor Home. O espaço conta com espaço para estacionamento, banheiros com duchas quentes, postes com tomadas, mercearia, loja de acessórios aquáticos e trajes de banho.

