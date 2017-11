Bottas, que tentava conseguir o vice-campeonato da temporada, fez sua parte ao ganhar a prova no circuito de Yas Marina, mas não conseguiu superar

Por Redação, com EFE – de Abu Dhabi:

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 20ª e última prova do Mundial de Fórmula 1, também marcada pela despedida de Felipe Massa da categoria, que no ano que vem não terá pilotos brasileiros.

Bottas, que tentava conseguir o vice-campeonato da temporada, fez sua parte ao ganhar a prova no circuito de Yas Marina. Mas não conseguiu superar na classificação geral Sebastian Vettel, da Ferrari; que terminou em terceiro, para ultrapassá-lo, tinha que torcer par o alemão chegar no máximo em nono.

Companheiro de Bottas na Mercedes, o inglês Lewis Hamilton; que no mês passado, na Cidade do México, tinha garantido seu quarto título mundial; terminou a corrida em segundo.

Massa, que fez sua última prova na Fórmula 1, terminou com um honroso 10º lugar, garantindo um ponto para a Williams; cujo outro piloto, Lance Stroll, ficou em 18º. O brasileiro terminou o campeonato também na 10ª posição, com 43 pontos, três a mais que o canadense, que fechou seu primeiro ano na categoria na 11ª.

Leclerc

Campeão da Fórmula 2 de forma antecipada em 2017, o monegasco Charles Leclerc fechou a campanha vitoriosa com chave de ouro neste domingo; ao vencer de forma espectacular a última prova da temporada e a segunda disputada no fim de semana em Abu Dhabi; após largar em sétimo e conseguir a ultrapassagem que lhe valeu o primeiro lugar na última volta.

Único brasileiro na categoria, na qual estreou, Sérgio Sette Câmara terminou na oitava posição no circuito de Yas Marina; e encerra o ano com 47 pontos e no 12º lugar na classificação geral. O resultado pode ser considerado bom se levado em conta o porte de sua equipe, a modesta MP Motorsport; e o fato de ter conseguido suas melhores colocações na reta final da temporada; incluindo uma vitória na Bélgica.

Leclerc, da equipe Prema, superou Jordan King – companheiro de equipe de Sette Câmara; e Nyck de Vries logo na largada e por Nobuharu Matsushita e Nicholas Latifi na 14ª e na 17ª voltas, respectivamente. Após ficar em segundo e perseguir o tailandês Alexander Albon; que liderou desde o início, conseguiu encostar na 22ª; e última, e na reta oposta o ultrapassou para depois manter a ponta e cruzar a linha de chegada na frente.

O monegasco tinha garantido o título da F-2 em outubro, ao ganhar a primeira corrida da rodada dupla em Jerez de la Frontera, na Espanha. Membro da academia de jovens pilotos da Ferrari; Leclerc está cotado para dar o salto à Fórmula 1 na próxima temporada, pela Sauber.

O russo Artem Markelov, da Russian Time, chegou hoje em sexto e terminou a campanha em segundo, com 210 pontos. O britânico Oliver Rowland, da Dams, ficou uma posição atrás em Abu Dhabi e na classificação do campeonato, com 191.

Curtir isso: Curtir Carregando...