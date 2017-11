O gasto esperado por pessoa é 10% maior do que o gasto médio do ano anterior.

POR JOÃO HENRIQUE

Faltam poucos dias para a Black Friday Brasil e quase 70% dos consumidores pretendem ir às compras. De acordo com uma pesquisa nacional da consultoria GFK, em parceria com a Vivo ADS, a intenção de desembolso é, em média, de R$ 713.

O gasto esperado por pessoa é 10% maior do que o gasto médio do ano anterior. A categoria de eletrônicos é a campeã das intenções de consumo na black friday brasil, com 68% das declarações, aponta a pesquisa. Mais da metade (58%) dos entrevistados disse que pretende comprar o que precisa pagando menos e 21% informaram que querem antecipar a compra de Natal.

Ainda de acordo com a pesquisa, nos produtos mais caros, como eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e itens de informática, as vendas da Black Friday já ultrapassaram as do Natal. Em 2016, a venda da black friday passou a do Natal para esses produtos. Considerando o faturamento desses itens no trimestre novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, de R$ 28,7 bilhões, a data respondeu por 38%, o Natal por 29% e os saldões de janeiro por 33%.

Curtir isso: Curtir Carregando...