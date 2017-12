As eleições deste domingo ocorrem enquanto o governo e a MUD realizam um processo de negociação política com supervisão internacional

Por Redação, com EFE – de Caracas:

Os centros de votação foram abertos às 6h (8h em Brasília) deste domingo, na Venezuela, para a eleição de 335 prefeitos e do governador do Estado de Zulia, uma disputa na qual o grosso da oposição não participará.

No total, 19.740.914 cidadãos participaram dos pleitos municipais para os quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE); disponibilizou 32.775 mesas de votação distribuídas em 14.384 centros.

Em algumas localidades, houve atraso no início da votação, informou o CNE.

Três das quatro formações mais poderosas da aliança opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD); não apresentaram candidatos por considerar que o CNE; presidido por cinco autoridades, quatro delas ligadas ao governo, é uma entidade “fraudulenta”.

Um total de 1.568 pessoas concorre aos 335 cargos de prefeitos em disputa, dos quais 256 estão nas mãos de chavistas; que dão sustentação ao governo do presidente Nicolás Maduro.

Zulia

Além disso, o Estado de Zulia realiza uma nova eleição de governador, depois que o vencedor dos pleitos de 15 de outubro; o opositor Juan Pablo Guanipa, negou-se a tomar posse perante a Assembleia Nacional Constituinte. Este órgão plenipotenciário; formado unicamente por oficialistas e não reconhecido pelos que se opõem ao chavismo, nem por numerosos governos estrangeiros; declarou a falta absoluta de Guanipa e convocou novas eleições em Zulia, uma rica região na fronteira com a Colômbia.

As eleições deste domingo ocorrem enquanto o governo e a MUD realizam um processo de negociação política com supervisão internacional; que inclui em sua agenda a renovação do CNE e a melhoria das condições de realização dos pleitos presidenciais marcados para 2018.

