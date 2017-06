Policiais rodoviários continuaram no local, verificando as condições em que o acidente ocorreu e a regularidade do veículo

Por Redação, com ABr – de Belo Horizonte/Brasília:

Pelo menos 10 pessoas morreram em acidente de ônibus ocorrido nesta madrugada, em Salinas, norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há em torno de 20 feridos. O número exato ainda está sendo apurado, pois outros passageiros podem ter sido socorridos por motoristas que presenciaram o acidente.

O ônibus saiu da cidade de São Paulo com destino a Euclides da Cunha (BA) e capotou por volta de 4 horas da madrugada. Após deixar a pista na altura do KM 319 da BR-251, que liga o Mato Grosso a Bahia. De acordo com a PRF, o veículo não prestava o serviço de transporte rodoviário interestadual regular.

Policiais rodoviários continuaram no local, verificando as condições em que o acidente ocorreu e a regularidade do veículo. Só após a conclusão da perícia será possível afirmar as reais causas do ônibus ter tombado.

Os feridos foram levados para unidades de atendimento médico em Salinas.

FAB ampliará atuação em desastres

A Força Aérea Brasileira (FAB) está mais preparada para atuar em situações como desastres, quando são necessárias ações de busca e salvamento. A entidade recebeu na última sexta-feira a SC-105 Amazonas, aeronave equipada com itens, tecnologia e funcionalidades específicas para esse tipo de atividade.

De acordo com informações da FAB, a nova aeronave, fabricada pelo consórcio europeu Airbus, possui três itens que farão o diferencial para as ações de busca e salvamento: radar com abertura sintética, imageamento por infravermelho e integração de sistemas.

A entrega é a primeira de dois aviões. “(A aeronave) amplia a capacidade da Força Aérea de atuar em desastres; de recuperar e resgatar pessoas vítimas de naufrágios, que se encontram isoladas, por exemplo, na selva amazônica; e de ajudar e apoiar a Defesa Civil”, afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

A SC-105 Amazonas será operada pelo Esquadrão Pelicano, em Campo Grande (MS). Chefe de operações do esquadrão, o major Leonardo Machado Guimarães afirma que a nova aeronave representa um novo passo nas atividades de busca e salvamento.

– Esta é uma aeronave planejada, customizada inteiramente para a missão, com um aparato de novas tecnologias que vão com certeza aumentar a operacionalidade da unidade – afirmou.

Funcionalidades

O radar da SC-105 Amazonas tem capacidade de monitorar, em 360 graus e simultaneamente, até 640 alvos em um raio de 370 quilômetros, além de detectar alvos tão pequenos quanto um bote e acompanhá-los em movimento na superfície com até 139 km/h. Além disso, pode captar imagens com resolução de até um metro quadrado dentro de uma área de 2,5km x 2,5km.

Segundo a FAB, o sistema eletro-óptico infravermelho da aeronave registra imagens coloridas, pode aproximá-las em 18 vezes e operar em ambiente de baixa luminosidade. O modo de operação em que o sensor de infravermelho é utilizado conta ainda com zoom de 71 vezes e funciona detectando o contraste termal, ou seja, por diferença de temperatura. Ele consegue gerar uma imagem independentemente de luz ambiente. O sistema pode gravar até 6 horas de imagens.

