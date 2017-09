A corporação não divulgou dados comparativos com 2016, uma vez que, no ano passado, não houve feriado prolongado porque o dia 7 de setembro caiu em uma quarta-feira

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Três pessoas morreram e 70 ficaram feridas nas estradas federais do Rio de Janeiro, durante a Operação Sete de Setembro, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram registrados 66 acidentes entre os dias 7 e 10 de setembro.

A corporação não divulgou dados comparativos com 2016, uma vez que, no ano passado, não houve feriado prolongado porque o dia 7 de setembro caiu em uma quarta-feira.

Dos três acidentes com mortes, dois foram na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). No dia 7, um motociclista morreu depois de colidir com um carro no km 206, no município de Seropédica. No dia 9, outro motociclista morreu ao cair do veículo em Piraí, na altura do km 116.

A terceira morte foi registrada na Rodovia Rio Santos, no dia 8, na altura do km 390, em Itaguaí.

O patrulhamento das estradas pela PRF levou a 87 prisões. Foram recuperados 17 veículos. Houve apreensão de nove armas e pequenas quantidades de maconha, cocaína e LSD.

A fiscalização aos motoristas terminou com o recolhimento de 91 veículos e 51 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH).

As principais autuações foram por ultrapassagem proibida (559) e por dirigir sem o cinto de segurança (408). Cinco pessoas foram autuadas depois de se submeterem ao teste do etilômetro, e 44 pessoas foram autuadas por recusa ao teste.

