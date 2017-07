Uma autoridade síria indicou que Damasco aprovou o acordo de cessar-fogo, descrevendo o silêncio do governo sobre o assunto como um “sinal de satisfação”

Por Redação, com Reuters – de Beirute:

Um cessar-fogo acordado entre Estados Unidos e Rússia para o sudoeste da Síria estava sendo cumprido horas depois de entrar em vigor neste domingo, disseram um órgão monitor e duas autoridades rebeldes, na mais recente tentativa internacional de fazer a paz na guerra de seis anos.

Os Estados Unidos, Rússia e Jordânia chegaram a um cessar-fogo e a um “acordo de desescalada” nesta semana. Buscando pavimentar o caminho para uma trégua mais robusta e mais ampla.

O anúncio ocorreu após uma reunião entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, na reunião do G20. Grupo das maiores economias do mundo na Alemanha.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, grupo de monitoramento de guerra baseado no Reino Unido, afirmou que a “calma estava prevalecendo”. Sem ataques aéreos ou combates no sudoeste desde que a trégua começou ao mio-dia (6h no horário de Brasília) deste domingo.

– A situação é relativamente calma – disse Suhaib al-Ruhail, porta-voz do grupo rebelde Alwiyat al-Furgan na área de Quneitra.

Cidade de Deraa

Outra autoridade rebelde, na cidade de Deraa, afirmou que não houve combates significativos. Estava calmo na principal frente de Manshiya. Próximo da fronteira com a Jordânia. Onde ele afirmou ter sido local dos mais pesados bombardeios do Exército nas últimas semanas.

Uma autoridade síria indicou que Damasco aprovou o acordo de cessar-fogo. Descrevendo o silêncio do governo sobre o assunto como um “sinal de satisfação”.

Guerra

– Nós saudamos quaisquer passos que cessariam o fogo e pavimentariam o caminho para soluções pacíficas – disse a autoridade do governo à agência inglesa de notícias Reuters.

Uma testemunha em Deraa afirmou não ter visto aviões de guerra no céu. O morador também disse não ter escutado qualquer combate desde o início do cessar-fogo.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...