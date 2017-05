As relações diplomáticas entre os dois países azedaram depois do assassinato de Kim Jong Nam, o meio-irmão afastado do líder da Coreia do Norte

Por Redação, com Reuters – de Kuala Lumpur:

O jogo das eliminatórias da Copa Asiática de 2019 entre Malásia e Coreia do Norte, que aconteceria na capital norte-coreana, Pyongyang, em 8 de junho, foi adiado devido à tensão política, informou a Confederação Asiática de Futebol (AFC) nesta quarta-feira.

As relações diplomáticas entre os dois países azedaram depois do assassinato de Kim Jong Nam, o meio-irmão afastado do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur em fevereiro.

A decisão da AFC, tomada devido a preocupações com a “tensão geopolítica na Península Coreana”. Foi tomada horas depois de o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, dizer que existe uma “alta possibilidade”. De um conflito com a Coreia do Norte, que está levando adiante programas de mísseis e nuclear que afirma precisar para se contrapor a uma agressão dos Estados Unidos.

Como a tensão resultante da morte de Kim Jong Nam aumentou, a seleção malaia foi proibida de viajar para a Coreia do Norte. O que a impediu de disputar a partida marcada originalmente para 28 de março.

A AFC remarcou o confronto para 8 de junho. Mas a Malásia apelou por não querer jogar em um local que não considera seguro para seus jogadores.

AFC

– Embora a AFC tenha proposto em 8 de maio de 2017 que a partida. Ocorra na capital da RPDC (República Popular Democrática da Coreia). Acontecimentos recentes forçaram a AFC a reconsiderar a decisão por razões de proteção e segurança – disse a entidade.

Agora a disputa irá acontecer em 5 de outubro. Mas o local ainda não foi determinado.

A AFC disse que irá “monitorar atentamente a situação de proteção e segurança nos próximos meses”. Assim como a conduta nas partidas classificatórias da Copa AFC e do Campeonato Sub-23 da AFC em Pyongyang antes de decidir o local, acrescentou.

City se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

O Manchester City voltou à terceira posição do Campeonato Inglês e quase garantiu classificação na Liga dos Campeões graças a uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o West Bromwich Albion na terça-feira.

O time foi frustrado por quase meia hora, mas marcou duas vezes em dois minutos. Primeiro quando Gabriel Jesus marcou depois de assistência de Kevin de Bruyne e então quando Jesus deu assistência para De Bruyne, que deixou o goleiro Ben Foster sem chances.

Yaya Touré marcou o terceiro gol do City aos 12 minutos do segundo tempo após tabela com Sergio Aguero.

O City precisa somente de um ponto em seu jogo final da Liga Inglesa, contra o Watford. Para garantir uma colocação entre os quatro primeiros.

Uma das maiores celebrações da noite foi quando o reserva Pablo Zabaleta entrou no lugar de David Silva. O clube anunciou nesta semana que o lateral-direito argentino de 32 anos irá sair da equipe no final da temporada. Após nove anos. Ele conquistou dois títulos com o City.

O clima caiu ligeiramente no final da partida, quando Hal Robson-Kanu marcou o gol de consolação do West Brom.

Com um jogo restante, o City possui 75 pontos, à frente do Liverpool, quarto colocado, com 73.

O Arsenal, em quinto e com 72 pontos, só pode alcançar o City caso a equipe de Pep Guardiola perca para o Watford. E o Arsenal vença o Everton e ainda tire um saldo de gols.

