A atual campeã mundial Alemanha empurrou o Brasil para o segundo lugar e reassumiu a primeira posição do ranking mensal da Fifa, divulgado nesta quinta-feira.

A vitória de 2 a 1 dos alemães sobre a República Tcheca fora de casa; e a goleada de 6 x 0 na Noruega nas eliminatórias da Copa do Mundo os colocaram à frente do Brasil, já classificado para o Mundial; e que obteve menos pontos devido a um empate com a Colômbia.

A seleção de Portugal, atual campeã da Europa, subiu três posições e ficou em terceiro; embora esteja em segundo em seu grupo nas eliminatórias para o Mundial de 2018, atrás da Suíça.

Outra surpresa foi a Argentina ficar em quarto no ranking mesmo sofrendo para se classificar para a Copa; tendo empatado seus dois últimos jogos, contra Uruguai e Venezuela.

A Síria, que chegou à fase de repescagem das eliminatórias asiáticas para a Copa; mesmo estando em guerra e tendo jogado suas partidas “em casa” na Malásia; devido a temores com a segurança em seu país; ficou na 75ª posição, sua melhor até hoje.

Três outras seleções conseguiram a melhor colocação de sua história: Peru (12º); Irlanda do Norte (20º) e Luxemburgo (101º) depois de obter um empate sem gols com a França

A lista causou decepção na Ásia, onde só três times ficaram entre os 50 melhores; Irã, Japão e Austrália.

O próximo ranking da Fifa será anunciado em 16 de outubro e será usado; para determinar os potes do sorteio dos quatro confrontos das eliminatórias européias para o Mundial da Rússia do ano que vem.

Manchester City

O atacante argentino Sergio Aguero marcou seu 50º gol em competições de clubes europeus na vitória por 4 a 0 do Manchester City sobre o Feyenoord na quarta-feira, pelo grupo F da Liga dos Campeões, no estádio De Kuip.

O zagueiro John Stones marcou dois gols de cabeça e o brasileiro Gabriel Jesus marcou outro; no jogo em que o City impôs a maior derrota em casa em competições da Uefa sobre o time atual campeão holandês.

Aguero alcançou seu feito com uma típica finalização precisa após cruzamento de Kyle Walker, depois de rápido início de jogo para o City; com três gols nos primeiros 25 minutos, surpreendendo os anfitriões e acabando com a disputa.

O Feyenoord, jogando a fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez em 15 anos; não chegou a atrapalhar seriamente o goleiro Ederson, que se recuperou suficientemente para jogar, embora com uma touca de proteção de rúgbi; após receber no rosto uma solada de Sadio Mané, do Liverpool, na vitória por 5 a 0 no sábado pela Liga Inglesa.

