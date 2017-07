Para que a venda de qualquer equipamento de uso terapêutico seja permitida no Brasil, é preciso provar o funcionamento por meio do pedido de registro na Anvisa

Por Redação, com ACS – de Brasília:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu, a comercialização do produto Manta Quântica, fabricada pela Ative Naturalle Equipamentos Fisioterápicos Eireli – ME.

A publicidade alegava que o uso do produto era útil no tratamento de diversos problemas de saúde. Não havia, no entanto, qualquer tipo de comprovação ou embasamento científico.

Entre as promessas, estavam o tratamento de dores de coluna, fibromialgia, pressão alta, diabetes e má circulação. A publicidade prometia, ainda, a emissão de “energia quântica” e o tratamento das doenças “dentro das células”.

Para que a venda de qualquer equipamento de uso terapêutico seja permitida no Brasil, é preciso provar o funcionamento por meio do pedido de registro na Anvisa.

Cosmético Clandestino

A Agência também proibiu os cosméticos da linha Professional Vitafavo Color Hair. O rótulo dos produtos indicavam que a empresa responsável pela fabricação era a Laboratórios Ltda. A empresa não existe e o CNPJ do rótulo é falso.

Isso significa, segundo informações da Anvisa, que os produtos são de origem desconhecida e que a vigilância sanitária não sabe onde são fabricados ou se estão de acordo com as regras sanitárias.

Anticoncepcional Gynera

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a distribuição, a comercialização e o uso de 13 lotes do anticoncepcional Gynera (gestodeno + etinilestradiol). Os lotes dos contraceptivos fabricados pela Bayer S.A. apresentaram resultados que não atendem à legislação sanitária vigente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no mês passado.

A Bayer, que apresentou comunicado de recolhimento voluntário, confirmou que os lotes dos medicamentos em questão apresentaram resultados insatisfatórios em estudos.

Além da suspensão, a resolução determina que a empresa promova o recolhimento do estoque existente no mercado. Os lotes suspensos podem ser conferidos no site.

Fitoterápicos

A Anvisa suspendeu também produtos fitoterápicos. A proibição foi motivada pela ausência de registros e por outras infrações sanitárias. Os produtos proibidos e demais informações relacionadas às proibições podem ser conferidas aqui.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...