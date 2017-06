Autoridades disseram ter esperança de arrecadar “algo na casa de 1,25 milhão de libras” no duelo entre o Arsenal, campeão da Copa da Inglaterra

Por Redação, com Reuters – de Londres:

A renda de uma partida entre os rivais londrinos Arsenal e Chelsea será revertida para ajudar as vítimas do incêndio no edifício Grenfell Tower, que matou ao menos 79 pessoas, disse a Associação Inglesa de Futebol (FA) nesta sexta-feira.

Autoridades disseram ter esperança de arrecadar “algo na casa de 1,25 milhão de libras”. No duelo entre o Arsenal, campeão da Copa da Inglaterra. E o Chelsea, atual campeão inglês, na Supercopa da Inglaterra de 2017 no Estádio de Wembley, em 6 de agosto.

Pelo menos 79 pessoas morreram depois que o fogo irrompeu no prédio de apartamentos de 24 andares em Kensington, no oeste de Londres. Na semana passada.

Incêndio

– Como o resto do país, todos nós ficamos profundamente entristecidos. Embora seja só uma partida de futebol. Esperamos poder ajudar de alguma maneira através da Supercopa da Inglaterra – disse o presidente da FA, Greg Clarke, em um comunicado.

– Dois grandes clubes de Londres irão se unir para jogar no estádio mais famoso da cidade. A poucos quilômetros de Kensington. Eles irão se unir na sua paixão pelo futebol. Na tristeza por esta perda trágica e no apoio à sua comunidade – acrescentou.

