Por Redação, com Reuters – da Cidade do México:

Ativistas, defensores dos direitos humanos e jornalistas do México apresentaram uma queixa criminal, na segunda-feira, após relatos de que seus telefones celulares tinham sido infectados com um software de espionagem vendido para o governo mexicano para combater criminosos e terroristas.

A queixa foi feita na Procuradoria-Geral por nove pessoas. Depois que uma reportagem do jornal New York Times. Informou que alguns deles tinham sido espionados por um software conhecido como Pegasus. Que a companhia israelense NSO Group vendeu para o governo do México.

Citando a informação de um grupo de pesquisa que investigou a suposta espionagem. A queixa diz que a Procuradoria-Geral e o Ministério de Defesa estão entre as organizações do governo que compraram o software.

Software

Entre os que afirmam ser alvo do software estão Carmen Aristegui. Uma jornalista que ajudou a revelar em 2014. Que a esposa do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tinha comprado uma casa de uma importante empreiteira do governo. E Carlos Loret de Mola, um jornalista da Televisa, principal emissora de televisão do país.

Daniel Millan, porta-voz do gabinete de Peña Nieto. Ele emitiu um comunicado, afirmando que não há nenhuma prova de que o governo do México seja responsável pela espionagem. Descrita na reportagem do New York Times.

– Nós reprovamos qualquer tentativa de violar o direito à privacidade de qualquer pessoa – disse o comunicado.

