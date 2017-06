O incêndio de Pedrógão Grande, 40 quilômetros mais ao sul e no qual morreram 64 pessoas, ainda não foi dado como extinto

As autoridades portuguesas declararam extinto neste sábado o incêndio de Góis, o último foco a ser dominado da grande tragédia que arrasou na última semana o centro do país, informou o comandante de Defesa Civil, Carlos Tavares. As informações são da agência EFE.

O incêndio de Pedrógão Grande, 40 quilômetros mais ao sul e no qual morreram 64 pessoas. Ainda não foi dado como extinto.

Tavares informou à imprensa que o incêndio em Góis foi declarado extinto. Apesar de já não haver risco de reativações. As autoridades vão continuar no terreno para efetuar trabalhos de vigilância.

O incêndio em Góis, que começou no dia 17 deste mês e afetou também os municípios vizinhos de Pampilhosa da Serra e Arganil, foi controlado na primeira hora da manhã de quinta-feira.

Na tarde de quarta-feira já tinha sido dominado o incêndio na vila de Pedrógão Grande, também iniciado no sábado.

Juntos, os incêndios deixaram mais de 250 feridos entre civis e bombeiros.

O secretário de Estado de Administração Interna de Portugal, Jorge Gomes, disse na quinta-feira que o incêndio de Pedrógão Grande poderia ser dado como extinto na sexta-feira ou neste sábado se as condições meteorológicas permitissem.

