Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Os visitantes que foram nesta sexta-feira à Bienal do Livro Rio 2017 puderam acompanhar debates sobre gênero e uma homenagem aos 100 anos do samba, no Café Literário.

Nesta tarde teve a mesa Concordância de Gêneros; com os escritores Marcelino Freire, Marco Antonio Torres, Lícia Loltran e Marcia Tiburi. A mediação foi de Pedro Henrique França; e o encontro vai abordar a diversidade sexual e os obstáculos às liberdades individuais.

Às 19h30, os escritores Luiz Antonio Simas, André Diniz e Marcelo Moutinho homenageiaram o centenário do samba; recordando seus grandes nomes, sua importância cultural e suas variedades.

Para ter acesso, foi preciso conseguir uma das pulseiras distribuídas uma hora antes da realização das mesas de debate; em um balcão em frente ao Café Literário. A capacidade máxima é de 220 pessoas.

Poesia

Alunos de escolas públicas do ensino médio participaram de uma competição de poesia, na Arena #SemFiltro, em que os estudantes puderam ler; recitar e performar seus textos. Os três melhores serão escolhidos pelo público e premiados por um júri.

Às 18h, autoras que tiveram seus livros adaptados para o cinema, a TV e o teatro bateram papo com o público, e às 19h30; o ator e escritor Lázaro Ramos deu uma palestra.

No caso da Arena #SemFiltro, a capacidade de público é de 400 pessoas.

