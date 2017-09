O piloto chegou à equipe no início de 2017. Na atual temporada, esteve presente em 13 Grandes Prêmios, venceu duas corridas (Rússia e Áustria) e já fez nove pódios

Por Redação, com EFE – de Londres:

O finlandês Valtteri Bottas, que recentemente terminou o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 na segunda posição, continuará como piloto da Mercedes em 2018, conforme anunciou a escuderia alemã nesta quarta-feira.

– Mercedes-AMG Petronas Motorsport se orgulha em anunciar que chegou a um novo acordo com Valtteri Bottas para a temporada de 2018 da Fórmula 1 – afirmou a equipe em comunicado.

Bottas, de 28 anos e que junto ao inglês Lewis Hamilton formam a dupla da Mercedes na categoria, ocupa atualmente a terceira posição no Mundial de Fórmula 1, com 197 pontos.

O piloto chegou à equipe no início de 2017. Na atual temporada, esteve presente em 13 Grandes Prêmios, venceu duas corridas (Rússia e Áustria) e já fez nove pódios.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Itália com a Mercedes no dia 3 deste mês de forma dominante e assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1 pela primeira vez em um ano.

O tricampeão mundial, que largou na pole pela 69ª vez, um recorde, liderou a dobradinha da Mercedes, com seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, chegando em segundo, em frente a uma multidão com camisetas vermelhas da Ferrari.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, que liderava o campeonato desde o GP da Austrália que abriu a temporada em março, chegou em terceiro com a Ferrari, 36,3 segundos atrás do vencedor.

Hamilton tem agora três pontos de vantagem sobre Vettel, a sete corridas do fim do campeonato.

O brasileiro Felipe Massa terminou a corrida com a oitava posição, logo atrás de seu companheiro de Williams, Lance Stroll.

Pole

Hamilton bateu mais um recorde obteve sua 69a pole position no dia anterior nos treinos classificatórios do Grande Prêmio de Monza, com seu rival na busca pelo título da temporada, Sebastian Vettel, obtendo apenas a 8a colocação para a Ferrari.

O piloto da Mercedes foi mais de um segundo mais rápido do que o segundo colocado; Max Verstappen, da Red Bull; em uma sessão de treino que durou mais de três horas e meia por problemas causados pela chuva.

Daniel Ricciardo

Verstappen e seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo; foram penalizados no grid; o que deu ao canadense Lance Stroll a possibilidade de subir da quarta para a segunda posição na linha de largada.

Vettel também subirá de posição, da 8a para 6a posição.

Hamilton, que está sete pontos atrás do líder do campeonato Vettel e pode assumir a liderança no domingo; ultrapassou o recorde de 68 poles de Michael Schumacher.

