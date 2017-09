Ao dizer que “é impossível não sentir vergonha do que acontece no Brasil” Barroso, lamentavelmente, “se incluiu fora”. Nesse ponto ficou na defensiva.

Por Val Carvalho – do Rio de Janeiro

Falando nos Estados Unidos, o ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, disse muitas coisas absolutamente verdadeiras. Há um “pacto oligárquico firmado no Brasil entre políticos, empresários e a burocracia estatal” e “eles querem manter as coisas como sempre foram nos últimos 500 anos”. Corretíssimo!

Mas ao dizer que “é impossível não sentir vergonha do que acontece no Brasil” ele, lamentavelmente, “se incluiu fora”. Nesse ponto ficou na defensiva, afirmando que a Corte do país tem sido acusada, injustificadamente, de fazer política e defendeu que os ministros têm cumprido seu papel corretamente.

Corrupção no Brasil

Fazer cara de paisagem diante de um impeachment sem crime de responsabilidade é a maior vergonha de todas, já que o STF tem por função constitucional defender justamente a Constituição. Fingir ignorar as prisões preventivas ilegais e os vazamentos de delações seletivas, não terá o perdão da história. Será que isso não é fazer política, tomar partido?

Se a corrupção generalizada é de fato uma vergonha para o cidadão brasileiro honesto, que vive de seu trabalho e suado salário, deveria ser também uma vergonha o fato da quase totalidade dos juízes e procuradores públicos ganhar ilegalmente acima do teto e viver como uma casta aristocrática, acima do bem e do mal.

Mas sobre isso, nem uma palavra do ministro Barroso. Deve também achar natural ser casta num país de excluídos.

Val Carvalho é articulista do Correio do Brasil.

