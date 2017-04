Organizados pelo COB, os Jogos Escolares da Juventude são o maior celeiro de atletas olímpicos do país, revelando, a cada ano, novos talentos para o esporte

Por Redação, com ACS – de Brasília:

Os Jogos Escolares da Juventude já têm sedes definidas. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolheu as cidades de Curitiba (PR) e Brasília (DF) para receber as etapas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, respectivamente.

Na capital paranaense, os jogos acontecerão entre os dias 12 a 21 de setembro. Enquanto na capital federal, entre 16 a 25 de novembro.

– A decisão do COB foi tomada após um longo processo, no qual visitamos todas as cidades interessadas. O COB avalia vários quesitos, como a proposta financeira. As instalações esportivas e não esportivas. Além das condições operacionais oferecidas – afirmou Edgar Hubner, gerente geral de Juventude do COB.

Há cerca de um mês, o COB já havia alterado a data da etapa de 15 a 17 anos em função do Exame Nacional do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). Para não prejudicar os atletas. O COB decidiu realizar a etapa entre os dias 16 e 25 de novembro.

Organizados pelo COB, os Jogos Escolares da Juventude são o maior celeiro de atletas olímpicos do país. Revelando, a cada ano, novos talentos para o esporte brasileiro. Da delegação composta por 465 atletas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Um total de 52 já participaram dos Jogos Escolares da Juventude, entre eles Mayra Aguiar, Sarah Menezes, do judô, e Hugo Calderano, do tênis de mesa.

A competição reúne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o País. Consideradas as fases seletivas, os números chegam a mais de dois milhões de atletas e cerca de 4 mil cidades participantes.

Competição dos Jogos Escolares da Juventude de 2017:

Curitiba – 12 a 14 anos: Atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei, xadrez.

Brasília – 15 a 17 anos: Atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, xadrez.

