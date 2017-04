A polícia de Estocolmo não exclui a possibilidade de se tratar de atentado terrorista, e aconselha para as pessoas não saiam de casa

Por Redação, com Reuters e Sputnik – de Estocolmo:

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um caminhão atropelou uma multidão no Centro de Estocolmo, capital da Suécia, nesta sexta-feira, disse a polícia.

O caminhão invadiu uma loja de departamento em Drottninggatan, no Centro de Estocolmo, de acordo com uma testemunha da agência inglesa de notícias Reuters.

A fabricante de cerveja Spendrups confirmou ao Dagens Nyheter que o caminhão é dela. O diretor de comunicação da empresa, Marten Lith, disse que o motorista fez uma entrega ao restaurante Caliente, localizado perto da rua para pedestres Drottninggatan.

Quando o motorista estava prestes a sair, uma pessoa sentou no caminhão e saiu. Deixando o motorista para trás. A fabricante considerou que o corro foi roubado, adicionando que o motorista estava chocado com a situação.

Fontes comunicaram ao Aftonbladet que um homem suspeito foi levado sob custódia por policiais na Rua Olof Palme perto do lugar onde ocorreu o incidente.

De acordo com a rádio Sveriges, cinco pessoas morreram devido ao incidente.

Corpos

Corpos foram vistos caídos no chão da rua, comunicaram várias fontes ao tabloide Expressen.

– Vi centenas de pessoas correndo, elas estavam correndo para salvar suas vidas – comunicou uma fonte ao Aftonbladet.

De acordo com a polícia de Estocolmo, o incidente ocorreu às 14h53 do local (às 9:53 do Brasil).

– Vi pelo menos três mortos, mas, provavelmente, há mais. Está tudo completamente confuso aqui – comunicou Martin Svenningsen, repórter do P4 Extra.

– Eu estava passeando pela rua central quando o enorme caminhão surgiu do nada. Não consegui perceber se estava sendo conduzido por alguém, mas o caminhão estava fora de controle. Vi pelo menos duas pessoas serem atropeladas. Eu corri o mais rápido que pude de lá – comunicou Dimitris ao Aftonbladet.

A polícia de Estocolmo não exclui a possibilidade de se tratar de atentado terrorista, e aconselha para as pessoas não saiam de casa.

A Câmara do Parlamento recebeu proteção adicional. Vale destacar que todas as estações de metrô da capital do país foram fechadas.

Uma fonte comunicou ao tabloide Aftonbladet sobre tiros na área da estação de metrô Fridhemsplan, localizada no centro da cidade e uma das mais movimentadas, pois liga duas linhas.

– Cidadãos dos EUA na Suécia: Houve informação sobre um caminhão ter atropelado uma multidão em Estocolmo. Monitorem notícias locais para mais informações – comunicou o Departamento de Estado em seu Twitter.

Segundo o Aftonbladet, um carro da polícia percorreu o Centro da cidade, avisando à população sobre ataque terrorista.

A pedido da polícia, o tráfego de trens através da Estação Central de Estocolmo foi suspendido, informou a Agência de Transportes do país em comunicado.

