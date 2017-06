O regulamento determina que todos os fornecedores de serviços audiovisuais online estabeleçam um princípio de “revisão inicial”

Por Redação, com EFE – de Pequim:

Enquanto várias cidades do mundo promovem a Parada Gay por esses dias, a China mostrou novamente nesta sexta-feira sua rejeição ao tema e alertou que irá censurar vídeos na Internet que mostrem imagens que sejam consideradas “anormais”. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, o novo regulamento da Associação de Netcasting da China ordena uma “rígida análise” das gravações colocadas na internet relacionadas a temas como “terrorismo, superstição e homossexualidade”.

– Vídeos que mostrem atos ou relações sexuais ‘anormais’, como o incesto, a homossexualidade e a violência ou o abuso sexual devem ser removidos – diz a nota. A informação é da agência EFE.

Apesar da homossexualidade não ser proibida na China desde 1997 e ter sido desclassificada no país como distúrbio mental em 2001. A maioria dos chineses ainda enxerga a questão como uma doença. O governo não possui qualquer tipo de medida protetiva para o público LGBT no país, atualmente formado por cerca de 70 milhões de pessoas.

Regulamento

O regulamento determina que todos os fornecedores de serviços audiovisuais online estabeleçam um princípio de “revisão inicial”. E examinem cuidadosamente o conteúdo antes de transmiti-lo. Os fornecedores de vídeo devem ter pelo menos três censores profissionais para cada programa emitido e terão que vigiar o conteúdo do princípio ao fim.

– Os fornecedores devem estar atentos às normas políticas e estéticas e produzir programas que se centrem nas pessoas e promovam os valores socialistas e a cultura chinesa – aponta o comunicado.

Leis

Segundo as regras, é proibido produzir programas “com conteúdo que viole as leis e as políticas religiosas. Ponham em risco o interesse nacional. Incitem o ódio étnico ou infrinjam a privacidade”.

As cenas que danificam a imagem nacional, menosprezam os líderes revolucionários. Propagam as conquistas militares dos antigos imperadores ou divulgam o extremismo religioso. Devem ser cortadas ou apagadas. Bem como as que ressaltam violência e assassinatos, drogas, jogos de azar e superstições. Como magia e reencarnação.

O conteúdo pornográfico e vulgar também deve ser suprimido. Segundo o regulamento, que enumera a prostituição, o estupro e os assuntos extraconjugais como alguns dos temas que devem ser evitados.

Quem violar os regulamentos receberá uma punição que pode ir da crítica pública até uma investigação mais profunda.

