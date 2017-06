Toda a cidade do Rio ficou em estágio de atenção por conta das chuvas. A Marinha emitiu um alerta de ressaca para a cidade. São esperadas ondas de até 3,5 metros

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

As fortes chuvas que caíram entre a noite anterior e a madrugada desta terça-feira provocaram o transbordamento de um dos principais rios da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, o Rio Maracanã.

Entre às 23h de segunda e às 5h desta manhã, foram registrados 125 milímetros de chuva na, 50% mais que o esperado para o mês de junho.

O bairro amanheceu com ruas cheias de lama. Moradores usavam mangueiras de água para limpar prédios e calçadas. No bairro vizinho do Alto da Boa Vista, foram registrados 84 milímetros de precipitação, a metade do esperado para o mês.

Uma queda de uma árvore interditou a Avenida Édison Passos, a principal via do bairro, que liga a Tijuca à Barra da Tijuca.

Toda a cidade do Rio ficou em estágio de atenção por conta das chuvas. A Marinha emitiu um alerta de ressaca para a cidade. São esperadas ondas de até 3,5 metros.

