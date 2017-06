Estima-se que a nova empresa vai brigar por um mercado amplo de dados de crédito que fatura perto de R$ 3 bilhões anuais e que pode, segundo estimativas conservadoras, dobrar em alguns anos.

Por Redação, com ACSs – de São Paulo

Os cinco maiores bancos brasileiros passaram a divulgar, nesta sexta-feira, os documentos definitivos para a constituição da empresa Gestora de Inteligência de Crédito S.A. Trata-se de um birô de crédito que vai concorrer com Serasa, Boa Vista e SPC Brasil.

O birô será uma sociedade entre Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, cada qual com 20% do negócio. De acordo com o comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o birô de crédito estará integralmente operacional em 2019.

Estima-se que a empresa vai brigar por um mercado de dados de perto de R$ 3 bilhões anuais. E que pode, segundo estimativas conservadoras, dobrar em alguns anos. O novo birô tem potencial para causar mudanças no setor. Aquelas que envolvem não só informações que dão suporte às decisões de bancos e varejistas. Mas atuar no perfil das concessões, de modo geral.

A medida terá consequências importantes para o consumidor. Mas pode ir além disso. Avançar também sobre o que é possível, dentro da lei, de acumular informações individuais.

