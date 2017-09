Segundo as regras de candidatura, a experiência de Halimah no comando do Parlamento a qualificou automaticamente

Halimah Yacob, uma ex-presidente do Parlamento, foi eleita como a primeira mulher presidente de Cingapura nesta quarta-feira, depois que a autoridade eleitoral anunciou que ela foi a única candidata a se qualificar para a disputa.

Com o objetivo de fortalecer o sentimento de inclusão na cidade-Estado multicultural, Cingapura decretou que a Presidência, um cargo essencialmente simbólico, seria reservado a candidatos da comunidade minoritária malaia desta vez.

– Embora esta seja uma eleição reservada, não sou uma presidente reservada – disse Halimah em um discurso na sede da autoridade eleitoral. “Sou uma presidente para todos”.

Segundo as regras de candidatura, a experiência de Halimah no comando do Parlamento a qualificou automaticamente.

Dos quatro outros inscritos, dois não eram malaios e dois outros não receberam certificados de elegibilidade; informou o departamento eleitoral mais cedo nesta semana.

Presidência

O último malaio a ocupar a Presidência foi Yusof Ishak, cuja imagem adorna as notas de dinheiro do país.

Yusof foi presidente entre 1965 e 1970, os primeiros anos da independência de Cingapura na esteira de uma união de curta duração com a vizinha Malásia. Mas o Poder Executivo coube a Lee Kuan Yew, primeiro-ministro que inaugurou este cargo na nação.

A separação deu aos malaios étnicos uma maioria clara na Malásia; enquanto chineses étnicos formaram a maioria na independente Cingapura.

