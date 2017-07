Ônibus com 48 pessoas a bordo colide com traseira de caminhão em autoestrada na Baviera e pega fogo. Muitos não conseguem escapar, e polícia confirma pelo menos 18 mortos

Por Redação, com DW – de Berlim:

Um ônibus de viagem com 48 pessoas a bordo se chocou nesta segunda-feira contra um caminhão no sudeste da Alemanha, num acidente que, segundo a primeira estimativa da polícia, deixou ao menos 18 mortos.

A colisão aconteceu num trecho em que o trânsito estava lento na autobahn (autoestrada) 9, perto da cidade de Münchberg, na Baviera. Após bater contra a traseira do caminhão, o ônibus pegou fogo.

Trinta feridos foram tratados pelos serviços de emergência, dois estão no hospital em estado grave. Outros 18 morreram, possivelmente ao não conseguirem fugir das chamas.

– Nós, como governantes, vamos fazer todo o possível para esclarecer as causas dessa catástrofe – afirmou o governador da Baviera, Horst Seehofer. “Vamos rezar pelos feridos.”

Cerca de 200 bombeiros, policiais e médicos foram mobilizados para o local. Os bombeiros contam que, ao chegarem à autoestrada, o ônibus já estava consumido pelo fogo. Não se sabe, porém, por que o veículo queimou tão rapidamente.

No local onde aconteceu a tragédia, o limite de velocidade era 120 km/h. Até agora, intriga os especialistas o fato de nem a carcaça do caminhão nem do ônibus, apesar de queimadas, demonstrarem grandes danos derivados da batida em si.

Velocidade

Também não há informação sobre a velocidade em que o ônibus se encontrava – sabe-se apenas que o caminhão à frente trafegava em velocidade reduzida, devido a um congestionamento.

Ainda não há dados sobre os passageiros, mas as primeiras informações são de que se tratava de um grupo de idosos. Entre as pessoas a bordo, duas eram motoristas. A chanceler federal, Angela Merkel, enviou suas condolências às vítimas.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...