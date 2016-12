As ofertas estão disponíveis para todos os destinos nacionais das companhias LATAM, Azul e Gol. São milhares de tarifas promocionais para viagem em 2017

Por Celso Martins- Belo Horizonte

Os destaques da última promoção de 2016 são as passagens lançadas pela LATAM nos voos de Belo Horizonte (Confins) para São Paulo por apenas R$ 59. As companhias Azul e LATAM estão vendendo os bilhetes de Curitiba para São Paulo (Congonhas ou Guarulhos) por R$ 69,90 na ida ou volta. A promoção vale para chegada ou partida pelos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos.

A LATAM também lançou passagens por R$ 69,90 nos voos sem escalas de Campinas (SP) para Brasília. Do Rio de Janeiro (Santos Dumont) para Guarulhos (SP) é possível comprar as passagens por R$ 73,90 na ida ou volta na promoção da Azul. As taxas de embarques não estão incluídas na promoção.

PONTE AÉREA

Na ponte aérea é possível comprar os bilhetes por R$ 73,90 de ida ou volta nos voos da Gol da ponte aérea Rio/São Paulo. Na promoção da LATAM os bilhetes estão disponíveis por R$ 78 do Santos Dumont para Congonhas. No sentido contrário o valor é o mesmo.

De Confins para o Galeão (RJ) a Azul oferece o menor valor (R$ 75) para viagem em voo direto. Já um bilhete nos voos do Santos Dumont para Confins, ou no sentido contrário, está disponível por R$ 83 nas promoções da LATAM e da Azul. De Vitória (ES) para o Galeão as companhias Gol e LATAM têm passagens por R$ 99,90 na ida ou volta.

REGRAS DA PROMOÇÃO

As ofertas estão disponíveis para viagem nos meses de fevereiro, março e abril de 2017, exceto os feriados. Para garantir os menores preços você precisa comprar os bilhetes de ida e volta. As passagens podem ser compradas até às 8 horas de segunda-feira (02/01).

