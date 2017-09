O Ministério de Relações Exteriores norte-coreano disse que as resoluções são uma violação de seu direito legítimo de autodefesa

Por Redação, com Reuters – de Seul/Washington:

A Coreia do Norte desafiou nesta quarta-feira as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU após o sexto e maior teste nuclear do regime norte-coreano, se comprometendo a redobrar esforços para combater o que disse ser uma ameaça de invasão norte-americana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as sanções de segunda-feira, aprovadas por unanimidade pelos 15 membros do Conselho; são apenas um pequeno passo em direção ao que é necessário em última instância; para lidar com os programas nuclear e de míssil de Pyongyang.

Autodefesa

O Ministério de Relações Exteriores norte-coreano disse que as resoluções são uma violação de seu direito legítimo de autodefesa; e que tem como objetivo “sufocar completamente seu Estado e população através de um bloqueio econômico de escala total”.

– A Coreia do Norte redobrará os esforços para aumentar sua força para proteger a soberania e direito à existência do país; e para preservar a paz e segurança da região estabelecendo o equilíbrio prático com os EUA – disse; em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA.

