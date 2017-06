A Procuradoria espanhola afirma que o jogador do Real Madrid usou intencionalmente uma estrutura de negócios para esconder seus ganhos

Por Redação, com Reuters – de Madri:

O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, está disposto a pagar às autoridades espanholas 14,7 milhões de euros, o valor que foi acusado de ter sonegado, antes de uma audiência marcada para o próximo mês, de acordo com a TV estatal espanhola na quarta-feira.

A emissora TVE disse, sem identificar suas fontes, que o jogador de 32 anos faria o pagamento como um gesto de boa vontade.

A reportagem acrescentou que Ronaldo irá reiterar na audiência marcada para 31 de julho que é inocente e nunca escondeu nenhuma receita ou cometeu qualquer tipo de fraude fiscal na Espanha.

Representantes de Ronaldo se recusaram a comentar.

Portugal e Rússia

Cristiano Ronaldo marcou de cabeça logo no início da partida o gol da vitória de 1 a 0 de Portugal sobre a anfritriã Rússia, na quarta-feira. Em partida válida pelo Grupo A da Copa das Confederações. Ofuscando o jogo de número 100 do goleiro russo Igor Akinfeev.

A seleção portuguesa, atual campeã da Europa, abriu o marcador por meio de seu capitão Ronaldo. Após cruzamento de Raphael Guerreiro, logo aos 8 minutos de jogo. Depois soube se segurar na defesa ante uma Rússia mais ofensiva no segundo tempo.

Akinfeev manteve seu time vivo na partida no começo da segunda etapa ao fazer excelente defesa em uma cabeçada de Andre Silva. Mas a Rússia desperdiçou duas chances claras de gol nos acréscimos com Georgy Dzhikya e Fedor Smolov.

Com a vitória, Portugal subiu para quatro pontos na tabela, depois do empate na estreia por 2 a 2 com o México. Quando levou o gol de empate nos acréscimos.

A Rússia tem três pontos, conquistados com uma vitória sobre a Nova Zelândia. Rússia e México se enfrentam no sábado na última rodada do grupo. Enquanto Portugal jogará com a Nova Zelândia.

