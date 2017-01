Companhia Azul terá uma frequência sem escala da capital mineira para a capital da argentina a partir de 6 de março

Por Celso Martins- Belo Horizonte

Buenos Aires será o sétimo destino internacional da Azul. Os voos da companhia serão diários de Confins para Buenos Aires (Aeroporto de Ezeiza). Para viagem em março é possível comprar as passagens por R$ 358 na ida ou volta para embarque em Confins. Com 36 mil pontos do TudoAzul é possível emitir os bilhetes de ida e volta.

Entre as duas cidades a Azul vai usar os jatos Embraer 195, que tem capacidade para até 118 passageiros e equipados com tevê ao vivo. A aeronave da Azul decola as 12h15 de Confins e às 16h25 de Buenos Aires. Os outros destinos internacional da Azul são Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Lisboa, Montevidéu e Caiena. Em março a Azul começa a operar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolivia.

VOO DA GOL

A partir de 5 de março a Gol começa a oferecer voos de Confins para Buenos Aires. Os voos decolam da capital mineira aos domingos e retorna sempre às segundas. Para viagem em março é possível comprar passagens por R$ 556 na ida ou volta a partir de Confins.

Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina, além de ser a segunda maior área metropolitana da América do Sul, depois da Grande São Paulo. Ela está localizada na costa ocidental do Rio da Prata, na costa sudeste do continente.

