A promoção não se aplica aos passageiros que utilizarem cartões da bandeira RioCard e também aos que embarcarem nas estações das linhas 1 e 2

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O MetrôRio promove até o dia 30 de abril, a segunda fase da campanha Quem prova aprova nas cinco estações da Linha 4 (Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico) e na linha de extensão Antero de Quental – Gávea do Metrô Na Superfície. A partir desta segunda-feira, os usuários que embarcarem nas estações da Linha 4 poderão realizar a viagem por R$ 3, válida apenas para compras realizadas com o cartão pré-pago da concessionária, que será vendido nas máquinas de autoatendimento e nas bilheterias.

Os passageiros que deixarem o sistema em uma das estações das linhas 1 e 2 e voltarem por uma dessas estações deverão ter saldo suficiente no cartão para pagar a passagem no valor de R$ 4,30.

– A campanha Quem prova aprova alcançou o resultado esperado no nosso planejamento. Na última quarta-feira, 12 de abril. Tivemos recorde de 194 mil passageiros na Linha 4.

Usuários

Em reconhecimento aos novos usuários que experimentaram e aprovaram o nosso serviço. Teremos até o fim mês a continuidade da ação. Com passagens com preços reduzidos nas estações da Linha 4. Afirmou Guilherme Ramalho, presidente do MetrôRio.

A promoção não se aplica aos passageiros que utilizarem cartões da bandeira RioCard. Também aos que embarcarem nas estações das linhas 1 e 2 e na linha de extensão Botafogo – Gávea do Metrô Na Superfície. Cuja passagem será mantida em R$ 4,30. Após o fim da promoção. A recarga mínima do cartão pré-pago volta ao valor de R$ 5 em todas as cinco estações da Linha 4.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...