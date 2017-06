As exigências, que visam encerrar a pior crise no Golfo Pérsico em anos, parecem concebidas para acabar com uma política externa de duas décadas

Por Redação, com Reuters – de Dubai:

Quatro Estados árabes que impuseram um boicote ao Qatar alegando suposto apoio ao terrorismo enviaram a Doha uma lista de 13 exigências, incluindo o fechamento da emissora de televisão Al Jazeera e a redução dos laços com o Irã, disse uma autoridade de um dos quatro países.

As exigências, que visam encerrar a pior crise no Golfo Pérsico em anos, parecem concebidas para acabar com uma política externa de duas décadas por meio da qual o Qatar procurou subir de categoria e se posicionar na arena global como mediador da paz, muitas vezes em nações muçulmanas.

A mentalidade independente de Doha, incluindo uma abordagem conciliadora em relação ao Irã e apoio a grupos islâmicos. Em particular a Irmandade Muçulmana, tem irritado alguns de seus vizinhos, que veem o islamismo político como uma ameaça ao seu domínio dinástico.

A lista, elaborada por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein, que cortaram relações econômicas, diplomáticas e de viagem com Doha em 5 de junho, também exige o fechamento de uma base militar turca no Qatar, disse a autoridade à Reuters.

O ministro da Defesa da Turquia, Fikri Isik, rejeitou a demanda, dizendo que qualquer pedido para que a base seja fechada representaria uma interferência nas relações de Ancara com Doha, insinuando que a Turquia pode reforçar sua presença.

– Fortalecer a base turca seria um passo positivo em termos da segurança do Golfo – disse. “Reavaliar o acordo da base com o Qatar não está em nossa agenda”.

Organizações terroristas

O Qatar também precisa anunciar que está cortando laços com organizações terroristas, ideológicas e sectárias. Incluindo Irmandade Muçulmana, Estado Islâmico, Al Qaeda, Hezbollah e Jabhat Fateh al Sham. Que era o braço da Al Qaeda na Síria, disse a autoridade árabe. E entregar todos os terroristas assim identificados em seu território.

Os quatro Estados árabes acusam o Qatar de financiar o terrorismo. Fomentar a instabilidade regional e buscar intimidade com a teocracia revolucionária do Irã. Adversário regional dos quatro países. Doha negou as acusações.

As autoridades qataris não responderam de imediato a pedidos de comentário. Mas na segunda-feira o ministro das Relações Exteriores, xeique Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Disse que o Qatar não irá negociar com os quatro vizinhos a menos que estes suspendam as medidas contra Doha.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...