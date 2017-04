Presidente norte-americano Donald Trump ordena primeiro ataque direto contra o regime Assad. Mais de 50 mísseis foram lançados contra base militar na Síria em retaliação ao suposto ataque químico desta semana

Por Redação, com DW – de Beirute:

Navios de guerra norte-americanos situados no Mar Mediterrâneo dispararam uma série de mísseis contra a Síria na madrugada desta sexta-feira, em retaliação pelo suspeito ataque químico que deixou mais de 80 mortos nesta semana e cuja responsabilidade é atribuída pelos EUA ao presidente sírio Bashar al-Assad.

As autoridades norte-americanas informaram que os 59 mísseis Tomahawk tinham como alvo a base aérea de Shayrat, na cidade de Homs. De onde se acredita que partiram os caças que lançaram o ataque químico sobre Khan Cheikhoun na terça-feira. O bombardeio norte-americano atingiu aeronaves sírias. Uma pista de pouso e estações de abastecimento, disseram os militares.

A televisão estatal síria chamou o ataque de “ato de agressão” por parte dos EUA e citou uma fonte militar que informou sobre danos causados pelo bombardeio. Sem dar detalhes. De acordo com o governador de Homs, o ataque deixou mortos.

Mudança de estratégia

Esta é a primeira vez que os Estados Unidos atacam diretamente as forças de Assad em seis anos de guerra. Até então, o país havia concentrado esforços em combater o autoproclamado “Estado Islâmico” na Síria e no Iraque. Assim como militantes ligados à rede terrorista Al Qaeda que controlam grandes partes da província de Idlib, onde fica a cidade de Khan Cheikhoun.

O dilema para Trump é que uma campanha militar para enfraquecer as forças de Assad. Provavelmente vai fortalecer grupos terroristas que combatem o regime sírio em solo. Durante a campanha presidencial. Trump havia advertido contra o país ser arrastado para dentro do conflito multilateral.

A ação desta sexta-feira representa um forte acirramento no conflito. Após o presidente Trump ­ter indicado que haveria retaliação dos EUA por causa do suspeito ataque químico. Em um pronunciamento feito em seu resort Mar-a-Lago. Onde se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping. Trump declarou que o ataque com mísseis é de “interesse vital para a segurança nacional”.

Os Estados Unidos devem “prevenir e deter a propagação e uso de armas químicas mortais”. Disse ele, acrescentando que não há dúvida de que o regime sírio realizou o ataque químico na cidade de Khan Cheikhoun. Controlada pelos rebeldes.

– Todas as tentativas de mudar o comportamento de Assad falharam. Como resultado, a crise de refugiados se está agravando. E continua desestabilizando a região, ameaçando aos EUA e seus aliados – afirmou o presidente. O tom representa uma forte guinada em relação à semana anterior. Quando o secretário de Estado, Rex Tillerson, sugeriu que remover Assad não era mais uma prioridade para os EUA.

Russos foram informados

De acordo com o Pentágono, os militares russos foram informados sobre o lançamento dos mísseis. “As forças russas foram notificadas previamente sobre o ataque. Os militares tomaram precauções para minimizar o risco para pessoal russo ou sírio na base aérea”. Disse o porta-voz do Pentágono, capitão Jeff Davis, citado pelo jornal The New York Times.

Mais cedo, o representante da Rússia nas Nações Unidas, Vladimir Safronkov, havia alertado sobre “consequências negativas”. Caso Washington agisse militarmente na Síria. “Toda a responsabilidade se ocorrer ação militar recairá sobre os ombros daqueles que iniciaram um trágico empreendimento tão duvidoso”, disse Safronkov.

O bombardeio também eleva a possibilidade de que as defesas aéreas sírias. Apoiadas por avançados mísseis superfície-ar da Rússia. Comecem a atirar contra aeronaves da coalizão anti-“Estado Islâmico”. Comandada pelos Estados Unidos em missão sobre a Síria.

Esses sistemas de defesa, e o risco que eles representam para os pilotos, são provavelmente a razão pela qual os EUA escolheram usar mísseis lançados de navios de guerra no Mediterrâneo Oriental.

Decisão rápida

A decisão de Trump de atacar as forças de Assad ocorre quase três anos e meio após o ex-presidente Barack Obama ameaçar com ação militar após centenas de pessoas terem morrido em um ataque químico num subúrbio de Damasco.

Obama havia declarado uma “linha vermelha” e estava pronto para atacar Assad antes de inverter o curso, gerando críticas por não impor suas linhas vermelhas e, com isso, encorajar os oponentes dos EUA.

Após falhar conseguir em aprovação do Congresso para uma ação militar, Obama fez um acordo com a Rússia para remover o estoque de armas químicas da Síria, depois que Damasco assinou a convenção internacional. Em 2014, a Organização para Proibição de Armas Químicas disse que havia removido os estoques da Síria.

Desde então o governo sírio tem sido acusado de realizar múltiplos ataques com gás cloro, não incluído no acordo entre EUA e Rússia. O uso de armas de cloro é proibido pela Convenção de Armas Químicas, mas a produção de cloro, não. Rebeldes sírios e militantes do “Estado Islâmico” também foram acusados de realizar ataques com armas químicas na guerra.

A retaliação norte-americana ocorre apenas poucos dias após o suposto ataque químico, levantando dúvidas se Trump se precipitou em ordenar um ataque militar antes de haver uma investigação sobre o que realmente aconteceu em Khan Cheikhoun.

