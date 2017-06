Polícia afirma que motoristas estavam recolhendo combustível de veículo acidentado quando material entrou em combustão. Outras 75 pessoas ficaram feridas

Por Redação, com DW – de Ahmedpur:

Pelo menos 148 morreram e mais de 75 ficaram feridas neste domingo em Ahmedpur, no leste do Paquistão, após a explosão de um caminhão-tanque cheio de gasolina que tombou em uma estrada.

Segundo a polícia local, várias pessoas com baldes se aproximaram do veículo para pegar a gasolina que vazou do tanque pouco antes de o material entrar em combustão. Segundo uma testemunha ouvida por uma rede de TV local, várias pessoas estavam fumando perto do local do vazamento.

Imagens divulgadas por TV paquistanesas mostraram dezenas de carcaças de veículos carbonizados, entre vans e motos. De acordo com a polícia, o caminhão transportava 40 mil litros de combustível.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 (horário local, 22h30 de sábado em Brasília). Muitos paquistaneses estão nas estradas neste domingo para encontrar suas famílias e celebrar o fim do Ramadã.

Acidente

Segundo testemunhas, o caminhão tombou depois que um dos pneus estourou e o veículo foi obrigado a fazer uma manobra brusca. As forças paquistanesas enviaram vários helicópteros para evacuar os feridos e os hospitais foram colocados em estado de alerta.

O Paquistão registra um dos índices mais altos do mundo de acidentes de trânsito devido ao péssimo estado das estradas, às deficiências dos veículos e ao fato de que os transportes públicos costumam circular sobrecarregados de passageiros.

