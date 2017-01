Líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE) é alvo de agressão física por parte de militante da ultradireita em Pernambuco. Agressor distribuiu sopapos e impropérios em um ataca covarde ao senador

Por Redação – de Recife

Líder do PT no Senado, o médico Humberto Costa foi agredido na noite passada, em uma livraria no Centro da capital pernambucana. Testemunhas viram um homem se aproximar do senador e agredí-lo, verbal e fisicamente. O senador, em nota, disse que “o clima de ódio e intolerância perpetrado por aqueles que não aceitam o regime democrático extrapola situações e não respeita sequer o tempo dedicado à confraternização universal”. Diante das agressões, disse o líder petista, “não tive outra coisa a fazer a não ser me defender e defender a minha integridade física”.

Costa também adiantou que processará o agressor, cível e criminalmente. “Estamos requerendo as imagens feitas pelo serviço de câmeras da livraria. E estamos prestando uma queixa na Polícia Civil contra o meu agressor. Este episódio será apurado através dos canais competentes, ou seja, da polícia e da justiça. Trata-se de uma agressão gratuita, de caráter político, incompatível com a democracia”, disse no texto.

Leia, adiante, a íntegra da nota:

“O clima de ódio e intolerância perpetrado por aqueles que não aceitam o regime democrático extrapola situações. E não respeita sequer o tempo dedicado à confraternização universal. Exemplo disso foi a agressão covarde que sofri hoje, último dia do ano, quando comprava livros na livraria Cultura, no Paço Alfândega, Bairro do Recife Antigo.

Sem qualquer motivo, fui atacado, enquanto fazia uma consulta sobre livros, por uma pessoa completamente descompensada. Primeiro, verbalmente, tratado por vários impropérios. Não satisfeito, o agressor partiu para o ataque físico, o que foi testemunhado por vários clientes da Livraria.

Não tive outra coisa a fazer a não ser me defender e defender a minha integridade física. Estamos requerendo as imagens feitas pelo serviço de câmeras da livraria. E estamos prestando uma queixa na Polícia Civil contra o meu agressor. Este episódio será apurado através dos canais competentes, ou seja, da polícia e da justiça.

Trata-se de uma agressão gratuita, de caráter político, incompatível com a democracia”.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...