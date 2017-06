As novas regras na China significam que os clubes têm de pagar uma taxa de 100 % à Associação Chinesa de Futebol sobre os valores das transferência

O técnico do time chinês Guangzhou Evergrande, Luiz Felipe Scolari, considera improvável que o meio-campista Paulinho acerte uma transferência para o Barcelona, uma vez que as regras da Superliga Chinesa tornam muito caro encontrar um substituto para ele na equipe.

A atual forma do jogador da seleção brasileira pelo clube tem sido impressionante. Desde que ele foi contrato dois anos e meio atrás. O meio-campista de 28 anos admitiu na semana passada que o clube catalão havia demonstrado interesse em levá-lo para a Espanha.

Scolari, no entanto, minimizou as especulações sobre um possível retorno do ex-jogador do Tottenham ao futebol europeu. Devido às dificuldades que seu clube teria para contratar um substituto.

– A cláusula de liberação dele é de 40 milhões de euros. Nenhum clube chinês deixará seus principais jogadores sair porque seria difícil. E caro encontrar um substituto devido às novas regras – disse o ex-técnico da seleção brasileira a repórteres.

As novas regras na China significam que os clubes têm de pagar uma taxa de 100 % à Associação Chinesa de Futebol sobre os valores das transferência acima de 45 milhões de iuanes (US$ 6,58 milhões). No caso de jogadores estrangeiros. O valor tem como destino o desenvolvimento de jovens jogadores chineses.

Como resultado, a atual janela de transferências, que foi aberta na segunda-feira passada, tem estado parada. Sem nenhuma contratação de jogadores de fora do país ao contrário das várias transferências registradas na janela passada.

Chile e Alemanha

Chile e Alemanha avançaram no domingo às semifinais da Copa das Confederações, após empatar com a Austrália e ganhar de Camarões, respectivamente, na última rodada do grupo B.

Em uma partida sem grandes emoções, a “La Roja” conseguiu o empate em 1 a 1 no segundo tempo contra a equipe australiana e somou cinco pontos, enquanto os alemães venceram Camarões por 3 a 1 e conseguiram o primeiro lugar do grupo, com sete pontos.

A Austrália ficou com dois pontos, e Camarões, com apenas um.

Na partida entre Chile e Austrália, a seleção sul-americana não teve o protagonismo e o controle do meio-campo de partidas anteriores. Ao que se somou o futebol ofensivo e até brusco da equipe australiana.

No primeiro tempo, uma falta de inteligência da defesa chilena permitiu que o atacante australiano James Troisi anotasse o primeiro gol, aos 41 minutos. Diante do experiente Claudio Bravo, que recuperou a titularidade depois de uma longa lesão.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Chile tentou melhorar o seu jogo e, aos 22 minutos. O volante Martín Rodríguez marcou o gol do empate após um passe do companheiro Eduardo Vargas.

– Não tivemos a precisão de outras partidas (…). Mas estamos satisfeitos por termos concluído o primeiro objetivo (do campeonato) – disse o treinador da seleção chilena, Juan Antonio Pizzi.

A Alemanha venceu Camarões com gols de Demirbay e dois de Werner. Aboubakar anotou para a equipe africana, aos 33 minutos da segunda etapa.

Na próxima fase, o Chile enfrentará na quarta-feira o primeiro colocado do Grupo A, Portugal. Enquanto que a campeã do mundo Alemanha jogará na quinta contra o México.

