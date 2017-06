A Foxconn opera grandes fábricas na China, onde emprega um milhão de pessoas e faz a maioria dos iPhones da Apple, mas até agora não investiu fortemente

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

A Foxconn, maior fabricante de eletrônicos por contrato do mundo e importante fornecedora da Apple, planeja investir mais de US$ 10 bilhões em uma fábrica de telas nos Estados Unidos e decidirá a localização da planta no próximo mês.

Com sede em Taiwan, a empresa tem avaliado investimentos nos EUA há algum tempo. Seu presidente-executivo, Terry Gou, havia dito anteriormente que a Foxconn esperava gastar mais de US$ 7 bilhões. Para montar uma fábrica de telas país – que não possui uma indústria de painéis. Mas é o segundo principal mercado para televisores.

A Foxconn, formalmente conhecida como Hon Hai Precision Industry. Atualmente considera Wisconsin, Ohio, Michigan, Pensilvânia e Carolina do Norte como possíveis locais. Disse Gou a repórteres após uma reunião anual de acionistas da empresa na quinta-feira.

– Em julho, vamos chegar a uma conclusão – afirmou o executivo, acrescentando que a empresa vai fazer o investimento ao longo de cinco anos.

A Foxconn opera grandes fábricas na China, onde emprega um milhão de pessoas e faz a maioria dos iPhones da Apple, mas até agora não investiu fortemente na produção nos Estados Unidos.

– Desta vez, vamos para a América, não é apenas para construir uma fábrica, mas para mover toda a nossa cadeia de abastecimento – disse ele aos acionistas, sem fornecer detalhes específicos.

A Foxconn já tem operações na Pensilvânia.

Grupo de mídia Vice

O grupo norte-americano de mídia Vice firmou parceria com a Globosat no Brasil. Por meio da qual os canais de televisão da emissora brasileira vão começar a distribuir conteúdo produzido pelo Viceland até o fim de 2017. Informou nesta quinta-feira a empresa norte-americana em comunicado ao mercado.

O acordo prevê que a Globosat assumirá participação minoritária nas operações da Vice no Brasil. Além disso, o grupo norte-americano manterá total controle editorial de seu conteúdo.

A parceria foi noticiada mais cedo pelo jornal The Wall Street Journal.

