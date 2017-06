Paralisação de funcionários municipais interrompe coleta de lixo, causando mau cheiro e incomodando moradores e turistas. Milhares de trabalhadores protestam contra contratos temporários

Por Redação, com DW – de Atenas:

Milhares de lixeiros e funcionários municipais em greve saíram às ruas de Atenas nesta quinta-feira para protestar contra contratos temporários de trabalho, paralisando os serviços de coleta do lixo. Os dejetos se acumulam nas ruas de várias cidades do país, gerando transtornos e exalando mau cheiro.

Os grevistas querem que o governo cumpra a promessa de transformar seus contratos temporários, cuja concatenação foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Contas do país. Os contratos de curto prazo são renovados de acordo com a necessidade dos municípios.

Cerca de 5 mil funcionários municipais de todo o país ocuparam as avenidas centrais da capital grega. Alguns manifestantes chegaram a atear fogo a latas de lixo em frente ao Ministério do Interior.

Desde o início da semana, pilhas de lixo se acumulam nas cidades gregas. As áreas turísticas de Atenas estão entre as mais afetadas. Outras regiões, como Tessalônica e a ilha de Corfu, também foram afetadas.

Lixo

Em meio a temperaturas acima dos 30ºC, o lixo acumulado nas ruas exala um cheiro forte, incomodando pedestres e turistas. O problema é maior em locais como restaurantes, que acumulam diariamente grandes quantidades de lixo. Autoridades de diversos municípios pediram aos cidadãos que evitem colocar o lixo para fora enquanto a greve durar.

O país atravessa graves dificuldades econômicas. Em maio, o governo aprovou um novo pacote de medidas de austeridade impostas por credores internacionais em troca do desbloqueio de novo parcela como parte do programa de resgate do país.

