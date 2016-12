A companhia, com sede no Estado de Virgínia (EUA), investiu neste ano em estruturas de armazenagem e transporte. Assim, consegue fugir da figura do atravessador

Por Redação, com Reuters – de Nova York, EUA

A Smithfield Food, maior produtora de carne suína do mundo, está adquirindo mais grãos diretamente de produtores. Esta é uma medida que afeta as tradings de commodities agrícolas nos Estados Unidos, maior produtor global de soja e milho.

A companhia, com sede no Estado de Virgínia (EUA), investiu neste ano em estruturas de armazenagem e transporte. Com isso, pela primeira vez, ela poderá embarcar grãos diretamente de Ohio para alimentar suínos que abate em sua unidade de Tar Heel, na Carolina do Norte, a maior do mundo.

A Smithfield agora compra 65% de sua ração animal diretamente de agricultores. Isso se comparada aos 10% de ração comprada diretamente em 2010.

Sem atravessador

A estratégia de comprar diretamente visa reduzir os custos de ração. E pode fornecer um modelo para outras grandes empresas de carne que ainda dependem de operadores comerciais de grãos.

Os grãos respondem por até 60% dos custos da Smithfield. Os gastos da companhia em 2015 totalizaram US$ 4,67 bilhões. Em 2014, a Smithfield cancelou um contrato de operação de grãos com a CHS. A maior cooperativa agrícola dos EUA havia, anteriormente, abastecido uma unidade de ração da Smithfield em Yuma, no Colorado.

A Smithfield cancelou contratos com outras operadoras menores de grãos desde 2010. A empresa também almeja trabalhar diretamente com produtores para influenciar o gerenciamento dos campos. Isso afetará desde a rotação de lavouras até aplicações de fertilizantes e fungicidas que poderiam resultar em grãos de maior qualidade, o que agiliza o ganho de peso das criações.

