O treinamento é direcionado, preferivelmente, a novos pesquisadores institucionais, cadastrados pelas instituições de educação superior a partir de 1° de janeiro do ano passado

Por Redação, com ACS – de Brasília:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) abre inscrições para o treinamento de novos pesquisadores institucionais e técnicos de informática envolvidos na coleta de dados do Censo da Educação Superior (Censup) de 2016.

Os interessados devem se candidatar pelo Sistema Cansup até 22 de janeiro. A capacitação, que será realizada entre os dias 7 e 9 de fevereiro em Brasília. Tem como objetivo esclarecer dúvidas em relação ao preenchimento on-line dos questionários eletrônicos e ao processo de migração de dados do Censo de 2016.

O treinamento é direcionado, preferivelmente, a novos pesquisadores institucionais, cadastrados pelas instituições de educação superior a partir de 1° de janeiro do ano passado.

Participantes

Serão aceitos até dois participantes por instituição. As vagas para o treinamento também serão limitadas por dia. No ato da inscrição, o participante deve escolher o dia em que prefere participar.

Além do treinamento presencial. Os pesquisadores institucionais podem obter mais informações sobre preenchimento do questionário on-line em vídeos. Com explicações detalhadas de todos os módulos do Censup, disponíveis on-line.

Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico censosuperior@inep.gov.br e pelos telefones (61) 2022-3118, 2022-3124, 2022-3128, e 2022-3130.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...