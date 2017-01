Os dados sobre inflação foram divulgados, nesta terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Indicam que o Rio de Janeiro foi a capital com a maior variação percentual entre um período e outro

A inflação da última semana de 2016, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a subir. Fechou com variação de 0,33%, alta de 0,09 ponto percentual em relação aos 0,24% da semana imediatamente anterior. A pesquisa constatou aumento no conjunto das sete capitais do país. São elas Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Porto Alegre.

Os dados foram divulgados, nesta terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Indicam que o Rio de Janeiro foi a capital com a maior variação percentual entre um período e outro. O Rio fechou com variação de 0,28 ponto percentual, ao passar de 0,27% para 0,55%.

Os dados indicam que quatro das sete capitais pesquisadas registraram crescimento da inflação medida pelo IPC-S, entre um período e outro, com a maior alta sendo verificada mais uma vez em Recife, onde o IPC-S passou de 0,72% para 0,74%.

Preços sobem

Com resultados maiores do que a média nacional, aparece ainda Brasília. A capital federal, com a variação de 0,6%, registrou o segundo maior IPC-S da última semana do ano de 2016.

Embora tenha registrado alta entre a terceira e a quarta quadrissemana, Belo Horizonte fechou com inflação de 0,1%. Isso, depois de uma deflação de 0,01% na semana imediatamente anterior. Porto Alegre, cuja taxa foi de 0,09%, reverteu uma deflação (inflação negativa) de 0,1% na terceira quadrissemana de dezembro.

Em São Paulo, o IPC-S passou de 0,29% para 0,27%, registrando também uma variação menor de preços entre os dois períodos. Em Salvador, o índice passou de 0,21% para 0,19%.

