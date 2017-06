O FBI esta investigando se a firma de consultoria de Flynn fez lobby em nome da Turquia, depois de receber US% 530 mil da Inovo

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

Investigadores federais dos Estados Unidos que analisam o trabalho do ex-assessor presidencial de segurança nacional Michael Flynn como lobista estão estudando também o papel de Bijan Kian, ex-sócio de Flynn, de acordo com uma pessoa entrevistada pelo FBI.

Os investigadores também estão analisando se pagamentos de clientes estrangeiros a Flynn e sua empresa. A hoje inativa Flynn Intel Group, foram legais. Segundo duas fontes a par do amplo inquérito sobre as atividades comerciais de Flynn. Isso inclui pagamentos de três empresas russas e de uma companhia sediada na Holanda, a Inovo. Controlada pelo empresário turco Ekim Alptekin, disseram.

O interesse do FBI em Kian não havia sido relatado anteriormente. Kian teve um papel central ao garantir e supervisionar o contrato com a Inovo, disseram duas pessoas cientes do projeto.

Não está claro se Kian é alvo de uma investigação criminal. Ou se os investigadores estão tentando adquirir uma compreensão mais ampla de como a empresa de Flynn operava.

Uma pessoa entrevistada recentemente pelo FBI por sua conexão com a investigação. Sobre Flynn disse que agentes da divisão criminal da agência perguntaram tanto sobre Kian e seu trabalho no projeto quanto sobre Flynn.

Kian não respondeu a pedidos reiterados de comentário, nem o advogado que ele contratou recentemente, Robert Trout. O FBI não quis comentar.

Declarações

O advogado de Flynn, Robert Kelner, não respondeu a pedidos de comentário. O empresário turco Alptekin não quis dar declarações para esta reportagem. Mas no mês passado disse à agência inglesa de notícias Reuters que ficou satisfeito com o trabalho realizado pelo Flynn Intel Group e negou qualquer irregularidade.

O FBI esta investigando se a firma de consultoria de Flynn fez lobby em nome da Turquia. Depois de receber US% 530 mil da Inovo, sem prestar os devidos esclarecimentos. Como a Reuters noticiou no início deste mês.

A investigação federal está sendo realizada pelo conselheiro especial Robert Mueller. Mueller tem mandato para investigar contatos entre a Rússia e a equipe de campanha de Trump de 2016 e quaisquer assuntos relacionados. Flynn foi demitido pelo governo Trump em fevereiro porque autoridades disseram que ele não explicou devidamente uma série de telefonemas com o embaixador da Rússia em dezembro.

O democrata mais graduado do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Deputados. Que está analisando em separado se Flynn fez declarações falsas ao solicitar uma autorização de segurança. Disse também estar investigando Kian.

