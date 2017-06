A denúncia contra Mourinho vem pouco depois de o atacante e astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ser acusado também de fraude fiscal

Por Redação, com Reuters – de Madri:

A Procuradoria Provincial de Madri anunciou nesta terça-feira que apresentou uma denúncia contra o ex-treinador do Real Madrid José Mario Mourinho dos Santos por haver supostamente fraudado o fisco em 3,3 milhões de euros (3,7 milhões de dólares).

O atual técnico do Manchester United é acusado de não declarar a renda com os direitos de imagem em suas declarações para o fisco nos exercícios de 2011 e 2012 com o “objetivo de obter benefícios ilícitos”.

Não foi possível contactar imediatamente Mourinho nem seus assessores legais.

A Procuradoria explicou que, segundo dados do fisco, antes de 17 de setembro de 2004 o denunciado assinou um contrato. Segundo o qual cedia seus direitos de imagem à Koper Services S.A.. Uma sociedade sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Em 17 de setembro de 2004 ele firmou um novo contrato de cessão de seus direitos de imagem. Entre a Koper Services S.A. e a irlandesa Multisports & Image Management Limited (MIM, a mesma utilizada por Cristiano Ronaldo). E quatro anos mais tarde, em 22 de dezembro de 2008. A sociedade irlandesa assinou com a Polaris Sports Limited, que tinha o mesmo domicílio social. Um acordo de representação para que buscasse e negociasse contratos comerciais.

– Todas estas estruturas societárias foram utilizadas pelo denunciado com o objetivo de tornar fisicamente nebulosos os benefícios provenientes de seus direitos de imagem – disse a Procuradoria.

Depois de deixar o cargo de treinador do Chelsea (Inglaterra). Mourinho assinou um contrato de trabalho com o Real Madrid em 31 de março de 2010. E transferiu sua residência a Madri. Motivo pelo qual adquiriu a condição de contribuinte na Espanha.

Mas a Procuradoria argumenta que, “visando obter um beneficio ilícito”. Apresentou suas declarações de impostos dos anos-base de 2011 e 2012 no prazo. Mas sem declarar as rendas procedentes da cessão de seus direitos de imagem.

Denúncia

A denúncia contra Mourinho vem pouco depois de o atacante e astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ser acusado também de fraude fiscal por meio de uma estrutura societária parcialmente coincidente com a de Mourinho.

Tanto Ronaldo como Mourinho são representados pela Gestifute. A agência de Jorge Méndes, que também controla a sociedade de imagens MIM.

Não foi possível obter comentários do empresário português de imediato.

Em maio, o Tribunal Supremo ratificou uma pena contra Lionel Messi, do Barcelona. Por três delitos de fraude fiscal, condenando o atacante argentino a 21 meses de prisão (que não irá cumprir por não ter antecedentes criminais). E a pouco mais de dois milhões de euros de multa.

