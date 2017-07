Por Redação, com Reuters – de Londres:

O Manchester United concordou em pagar uma taxa de transferência de 75 milhões de libras (US$ 97 milhões) ao Everton pelo atacante Romelu Lukaku, disse uma fonte a par das negociações à agência inglesa de notícias Reuters nesta quinta-feira.

A decisão, que não tem ligação com qualquer rumor a respeito de uma transferência de Wayne Rooney em sentido contrário, deve ser anunciada oficialmente nas próximas 36 horas.

Lukaku era uma contratação prioritária para o United, segundo a fonte. Agora o time não tem mais interesse em Álvaro Morata, do Real Madrid.

– O interesse do Chelsea por Lukaku permitiu que o United voasse abaixo do radar – disse a fonte. “Mas ele era o alvo número um do clube”.

Havia muita especulação de que o jogador da seleção da Bélgica iria voltar para o Chelsea. Ao qual se juntou em 2011.

Na última campanha Lukaku se tornou o primeiro jogador do Everton desde Bob Latchford a marcar 25 gols em duas temporadas consecutivas em todas as competições.

O belga foi eleito para o Time do Ano da Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA) pela primeira vez. Também foi incluído entre os seis finalistas da lista de Melhor Jogador da PFA e de Jovem Jogador do Ano da PFA.

O zagueiro da seleção portuguesa Pepe assinou contrato com o Besiktas, anunciaram os campeões turcos na terça-feira. Encerrando um período de 10 anos repleto de títulos e polêmicas no gigante espanhol Real Madrid.

Nascido no Brasil, o zagueiro de 34 anos trocou o Porto pelo Real em 2007 por 30 milhões de euros. Ele conquistou o título do Campeonato Espanhol em sua primeira campanha.

Seu contrato com o Real venceu no mês passado e, de acordo com reportagens da mídia turca. Ele irá assinar um contrato de dois anos com o Besiktas.

Ele deixa o Real depois de conquistar dois troféus da liga espanhola, duas Copas do Rei e três taças da Liga dos Campeões. Mas não atuou na final europeia deste ano contra a Juventus devido a uma lesão.

Pepe ficou com má fama em sua segunda temporada na Espanha por chutar Javier Casquero, da Getafe. Depois de cometer uma falta no adversário e por socar Juan Albin em um jogo em abril de 2009. O que lhe rendeu uma suspensão de 10 partidas. Mais tarde disse ter “perdido o controle”.

Expulso quatro vezes

Ele foi expulso quatro vezes no Real. Incluindo um cartão vermelho por uma entrada dura em Dani Alves, do Barcelona, na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões em 2011. Mas será lembrado com saudade pelos torcedores do Real por suas atuações vigorosas e por sua parceria constante com Sergio Ramos.

Pepe jogou 86 vezes com Portugal e foi eleito o melhor jogador da partida na vitória sobre a França na final da Euro 2016.

O zagueiro fez um gol de empate já nos acréscimos na disputa de terceiro lugar da Copa das Confederações de domingo contra o México e levou o time para a prorrogação. Na qual os campeões europeus selaram a vitória em 2 a 1.