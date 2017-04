Theresa May afirma ter decidido convocar eleições gerais no Reino Unido no dia 8 de junho. Líder alega que união política é necessária para negociar termos do Brexit com a União Europeia

Por Redação, com DW – de Londres:

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta terça-feira que planeja convocar eleições gerais antecipadas no país, a serem realizadas no próximo dia 8 de junho.

– Precisamos de eleições gerais, e precisamos delas agora (…) antes que comecem as conversas detalhadas – disse a premiê, referindo-se a negociações com a União Europeia sobre o Brexit, saída do Reino Unido do bloco. Ela anunciou que o pleito é necessário para assegurar “a liderança forte e estável de que o país precisa”.

Segundo a primeira-ministra, desde que os britânicos votaram pelo Brexit em referendo em junho passado, a população se uniu, mas os políticos, não. Ela afirmou que os partidos de oposição podem influenciar negativamente as negociações sobre os termos do divórcio do bloco europeu.

– Uma divisão em Westminster colocará em risco a capacidade do Reino Unido de fazer do Brexit um sucesso – disse.

O Partido Conservador de May aparece bem à frente do Partido Trabalhista em pesquisas de opinião. Dos eleitores, 50% afirmam que May seria a melhor primeira-ministra, contra 14% a favor de Jeremy Corbyn, líder trabalhista. Uma vitória fortaleceria a premiê antes das negociações com a UE.

May, que foi nomeada primeira-ministra após o país decidir pelo Brexit, afirmou que pedirá nesta quarta-feira à Câmara dos Comuns que apoie o pleito antecipado. De acordo com a legislação britânica, a primeira-ministra pode convocar uma eleição se dois terços dos parlamentares votarem a favor.

O líder do Partido Trabalhista, a principal legenda da oposição, já afirmou que apoiaria a convocação. As próximas eleições gerais deveriam ser realizadas somente em 2020.

