Por Redação – do Rio de Janeiro:

Termina neste domingo a primeira temporada do espetáculo Programa Pentesiléia Treinamento para a Batalha Final, montagem da premiada Cia Teatro Balagan para texto de Lina Prosa, no Sesc Copacabana, Zona Sul.

Encontro da mitologia grega com a questão contemporânea do empoderamento feminino, a encenação também é pano de fundo para celebrar os 80 anos de vida e quase 60 de carreira da atriz Maria Esmeralda Forte. Ao lado do ator Antonio Salvador, a atriz conduz a narrativa em que uma mulher, a rainha das Amazonas, Pentesiléia, ainda que enclausurada, prepara-se para mais um encontro com Aquiles, o herói grego, para um encontro final. Contribuem decisivamente para a beleza da encenação.

Os cenários e figurinos de Márcio Medina. A ambientação cênica é formada por lâminas de látex que circundam o palco, servindo de suporte para o jogo de luz potente de Aline Santini.

Um detalhe impressiona a plateia: o único elemento de cena é uma maca ginecológica em ferro, que transforma-se ao longo da narrativa na vigorosa movimentação dos atores.

Depois do Rio, Programa Pentesiléia Treinamento para a Batalha Final participa do Festival Internacional de São José do Rio Preto e realizará temporada no Sesc Belenzinho (SP).

Programa Pentesiléia – Treinamento para a Batalha Final

De Lina Prosa, com tradução de Laymert Garcia dos Santos

Direção: Maria Thaís. Elenco: Maria Esmeralda Forte e Antonio Salvador.

Local: Sesc Copacabana (Mezanino)

Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana – Tel. 21 2547-0156

Datas: Quinta a domingo. Temporada até 25 de junho.

Horário: Quinta a sábado, 21h. Domingo, às 20h.

Ingressos: R$ 6 (associado do Sesc), R$ 12 (meia), R$ 25 (inteira)

Bilheteria – Horário de funcionamento:

Segundas – de 9h às 16h | Terça a Sexta – de 9h às 21h | Sábados – de 13h às 21h | Domingos – de 13h às 20h.

Classificação indicativa: 14 anos | Duração: 1h30 | Lotação: 60 lugares

Gênero: Tragédia

