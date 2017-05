O termo esteve entre os assuntos mais comentados do mundo na rede social, durante o depoimento de Lula ao juiz Moro

Por Redação – de São Paulo

A hashtag #MoroPersegueLula virou um dos temas mais comentados no Twitter mundial nesta quarta-feira, data em que o ex-presidente Lula depõe ao juiz Sergio Moro pela primeira vez em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato.

O termo chegou a ficar em quarto lugar entre os assuntos mais comentados do mundo na rede social. No Brasil, liderou os comentários do dia.

Lula x Moro

A expressão é usada desde março de 2016, quando o ex-presidente foi alvo de um mandado de condução coercitiva e levado pela força-tarefa ao aeroporto de Congonhas.

Em Curitiba, dezenas de milhares de manifestantes acompanharam o ex-presidente em sua chegada. Ele desembarcou ao prédio da Justiça Federal, onde ele realiza o depoimento. O petista desceu do carro onde estava para caminhar até o local com a militância. O depoimento começou pouco depois das 14h.

